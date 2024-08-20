Нилов объяснил, почему не был поддержан проект о выплатах за долгий брак

Законопроект, который на федеральном уровне закрепит поощрение граждан за вступление в брак и его продолжительность, не был поддержан в том числе, поскольку в ряде регионах подобная мера уже действует, объяснил в беседе с RT председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.