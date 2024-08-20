Нилов объяснил, почему не был поддержан проект о выплатах за долгий брак

«Правительство не поддержало, и в том числе было указано на то, что в регионах эта мера действует. Да, действительно, в регионах такие меры поддержки есть», — отметил депутат.
Но, по его словам, есть регионы, где «бюджет не позволяет».
«Почему люди, если они проживают не в тех регионах, где такие меры могут быть оказаны, где такой знак внимания оказывается по случаю продолжительной совместной жизни, почему они должны страдать», — подчеркнул собеседник RT.
По мнению парламентария, в Год семьи было бы правильным ввести подобные выплаты на федеральном уровне в качестве знака внимания.
Ранее Нилов рассказал, что в настоящее время депутаты дорабатывают законопроект, который на федеральном уровне закрепит поощрение граждан за вступление в брак и его продолжительность.