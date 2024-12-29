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Нил Янг исполнил песню Pardon My Heart впервые за 50 лет

Американский рок-гитарист Нил Янг поделился роликом с живым исполнением Pardon My Heart. Композиция примечательна тем, что после премьеры в 1975-м музыкант играл ее лишь дважды.

Источник: Звук

Американский рок-гитарист Нил Янг поделился роликом с живым исполнением Pardon My Heart. Композиция примечательна тем, что после премьеры в 1975-м музыкант играл ее лишь дважды.

Видео исполнения доступно лишь на официальном сайте музыканта.

Впервые трек Pardon My Heart прозвучал в 1974-м на секретном концерте Янга в Нью-Йорке. Тогда музыкант отзывался о нем как об одной из «самых грустных песен о любви, что он слышал в своей жизни», напоминает NME. В том же году гитарист сыграл композицию на одном из концертов воссоединившегося коллектива Crosby, Stills, Nash and Young.

В 1975-м она была записана для лонгплея Zuma, хотя гитарист и не хотел ее выпускать. Янг признался, что Pardon My Heart и другие песни о любви его авторства вызывают в нем «чувство смущения из-за чрезмерной реалистичности».

Ранее в этом году музыкант отменил турне Crazy Horse.