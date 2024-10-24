Никуда не уходили. Врач Никифоров рассказал, возвращаются ли коклюш и ковид

Владимир Никифоров: Громко сказано, что эти болезни «возвращаются». Не может вернуться то, что никуда не уходило. Случаев заболеваемости было меньше, но сказать, что мы их победили, нельзя. Мы полностью победили только одну инфекцию — натуральную оспу. Когда пришел ковид, все внимание было сфокусировано на нем. Люди забыли, что другие инфекции никто не отменял, перестали вакцинироваться. Это одна сторона проблемы. С другой стороны, из ковида мы вышли потрепанными как в плане коллективного иммунитета, так и в плане индивидуального. Ковид не насморк, он нанес нашему здоровью сильный урон.