Никуда не уходили. Врач Никифоров рассказал, возвращаются ли коклюш и ковид

Почему в России чаще стали регистрироваться случаи коклюша и ковида, как от них защищаться и в чем врачам помог коронавирус, рассказывает д. м. н., профессор, заслуженный врач России, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета Пироговского Университета Владимир Никифоров.
Юлия Тутина, aif.ru: Владимир Владимирович, почему вдруг возвращаются забытые болезни: корь, коклюш?
Владимир Никифоров: Громко сказано, что эти болезни «возвращаются». Не может вернуться то, что никуда не уходило. Случаев заболеваемости было меньше, но сказать, что мы их победили, нельзя. Мы полностью победили только одну инфекцию — натуральную оспу. Когда пришел ковид, все внимание было сфокусировано на нем. Люди забыли, что другие инфекции никто не отменял, перестали вакцинироваться. Это одна сторона проблемы. С другой стороны, из ковида мы вышли потрепанными как в плане коллективного иммунитета, так и в плане индивидуального. Ковид не насморк, он нанес нашему здоровью сильный урон.
— Какие меры нужно предпринимать?
— Можно сказать, что ковид остался в прошлом, сейчас он сдулся до уровня сезонного ОРВИ: жизнь портит, но не убивает. Нужно возвращаться к старой традиции и вакцинироваться в соответствии с национальным календарем вакцинации и с календарем сезонных прививок, куда входит, например, прививка от гриппа. Все должно вернуться на круги своя. До ковида это хорошо работало, и мы снизили уровень заболеваемости корью, полиомиелитом, коклюшем.
— Могут ли быть перебои с вакцинами?
— Перебои с вакцинами возможны только в локальном плане, но в глобальном плане Россия вакцинами себя обеспечивает. Даже санкции не коснулись жизненно важных медикаментов. Также за время санкций Россия смогла создать свои собственные наработки. Поставить на поток производство уже отработанных вакцин не так сложно. Создание новой вакцины — это всегда трудно и долго. Те технологии, которые есть сейчас, позволяют быстро наладить свое собственное производство, что Россия и сделала.
— Как изменилась работа инфекционистов после ковида?
— Коронавирус нам очень помог, потому что из-за него все поняли важность инфекционной проблемы. Сейчас инфекционная служба очень хорошо оснащена, укомплектована персоналом и приборным обеспечением: ПЦР-тестами, системами диагностики. Мы даже с благодарностью смотрим на ковид, который обновил наше оснащение и омолодил ряды специалистов.