Николай Угодник. Что можно и что нельзя делать 19 декабря 2023 года

Кем был святой Николай?

Николай родился в состоятельной христианской семье в 270 году в городке Патары. Как гласит житие, святитель с детства полностью посвятил себя вере, много времени проводил в храме. Повзрослев, стал чтецом, а затем и священником в церкви, где настоятелем служил его дядя, епископ Николай Патарский.

Как пишет журнал «Фома», после смерти родителей Николай раздал все свое наследство бедным и продолжил церковное служение. В годы, когда отношение римских императоров к христианам стало более терпимым, но гонения тем не менее продолжались, он взошел на епископский престол в Мире. Сейчас этот городок называется Демре, он расположен в провинции Анталия в Турции. Нового архиепископа очень полюбили люди: он был добрым, кротким, справедливым, отзывчивым — ни одна просьба к нему не оставалась без ответа. При всем этом Николай запомнился современникам как непримиримый борец с язычеством — разрушал идолов и капища, и защитник христианства — обличал еретиков.

Еще при жизни святитель прославился многими чудесами. Спас город Миры от страшного голода — своей горячей молитвой ко Христу. Молился и тем помогал тонущим морякам на суднах, выводил из заточения в тюрьмах неправедно осужденных.

Николай Угодник дожил до глубокой старости. После смерти его нетленные мощи покоились в кафедральной церкви города Миры Ликийские, где он служил архиепископом. Они мироточили, и миро исцеляло верующих от разных недугов. В 1087 году часть мощей святого перенесли в итальянский город Бари, в церковь святого Стефана. После там возвели базилику во имя святителя Николая. Спустя несколько лет оставшаяся часть мощей была перевезена в Венецию, а в Мирах осталась небольшая частица. Сейчас у мощей святого в Бари могут помолиться все желающие — ковчег с ними по сей день хранится в этой базилике.

Какие дни связаны с именем Николая Чудотворца?

Святителю Николаю в православном церковном календаре посвящен не один праздник. 19 декабря день смерти святого, 11 августа — его рождение. В народе эти два праздника называли Никола Зимний и Никола Осенний. 22 мая верующие вспоминают перенесение его мощей из Мир Ликийских в Бари. На Руси этот день именовали Никола Вешний, или Никола Летний.

Все эти праздники непереходящие, то есть даты их фиксированы.

Что можно делать 19 декабря 2023 года?

В этот день положено печь пироги.

По традиции в некоторых регионах устраивали святочные посиделки. Тем более что на этот день приходилось начало периода сватовства.

Принято дарить подарки друг другу, а детей угощать конфетами.

В этот день принято отдавать все накопившиеся за год долги.

Что нельзя делать 19 декабря 2023 года?