Николас Кейдж заявил об усталости от съемок в кино. Что произошло

Обладатель премии «Оскар» рассказал, что после 60-летнего юбилея, который состоится 7 января 2024 года, он планирует сократить количество рабочих проектов, чтобы уделять больше внимания литературе и близким.

«Я хочу читать по книге в неделю, проводить больше времени с дочерью. Сейчас я стал лучше понимать, что действительно важно. Возможно, мне не стоит участвовать в съемках такого большого количества фильмов. Новорожденная дочь для меня на первом месте. Для меня это абсолютно новый опыт, которым я наслаждаюсь каждую минуту», — отметил актер.

Николас Кейдж и его супруга Рико Шибата стали родителями своего первого общего ребенка в сентябре 2022 года. Для избранницы Кейджа дочка вовсе стала первенцем, тогда как для самого актера это уже третий ребенок. У Кейджа есть 31-летний сын Уэстон от американской актрисы Кристины Фултон и 16-летний Кал-Эл от бывшей жены Элис Ким.

Среди последних работ Кейджа — комедия «Пенсионный план», где он сыграл ловкого пенсионера-убийцу, и вестерн «В поисках зверя» — в нем актер исполнил роль сурового охотника на бизонов.