Николь Кидман рассказала о неприятии собственной внешности

Дизайнер Джон Гальяно рассказал о том, что мечтал вновь произвести фурор в мире моды после того, как в 1996 году принцесса Диана появилась на Met Gala в созданном им шелковом платье с кружевным декором. В 1990-е Кидман была одной из самых ярких восходящих звезд, так что следующее творение Гальяно придумал для нее — это платье, которое актриса надела на церемонию вручения премии «Оскар» в 1997 году.