Николь Кидман рассказала о неприятии собственной внешности

В новом эпизоде документального сериала Hulu In Vogue: The 90s Николь Кидман призналась в неуверенности в себе, которую испытывала в молодости, а также неприятии собственной внешности, пересказывает содержание выпуска People.
Дизайнер Джон Гальяно рассказал о том, что мечтал вновь произвести фурор в мире моды после того, как в 1996 году принцесса Диана появилась на Met Gala в созданном им шелковом платье с кружевным декором. В 1990-е Кидман была одной из самых ярких восходящих звезд, так что следующее творение Гальяно придумал для нее — это платье, которое актриса надела на церемонию вручения премии «Оскар» в 1997 году.
«Всю свою жизнь я мечтала о росте в 5 футов и 2 дюйма (приблизительно 157,5 см) и красивых округлых формах, и вдруг мне, ростом 5 футов и 11 дюймов (около 180 см) тощей и с плоской грудью, говорят: “Великолепно, мы сможем тебя одеть”», — вспоминает Николь Кидман.
По словам актрисы, в 14 лет она была рыжей, с бледной кожей и ростом около 180 см, из-за чего ее дразнили. «Так что каждый раз, когда я получала доступ в этот мир (моды. — РБК Life), я чувствовала себя маленькой девочкой, которой предоставили шанс вступить в эту своего рода фантастическую вселенную», — добавила актриса.
В 2003 году Николь Кидман получила «Оскар» за роль писательницы Вирджинии Вулф в байопике «Часы». На счету актрисы есть и другие престижные награды, например на прошедшем Венецианском кинофестивале она была удостоена Кубка Вольпи за лучшую женскую роль в фильме «Плохая девочка». Актриса не смогла получить приз лично, так как была вынуждена раньше уехать из Италии из-за произошедшей в семье трагедии — у нее умерла мать.