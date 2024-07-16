Никогда не поздно. В стране действует бесплатная программа переобучения

В стране по национальному проекту «Демография» реализуется программа переобучения и повышения квалификации. На портале «Работа России» уже доступно более 15 тыс. образовательных программ по востребованным профессиям.
В каждом конкретном регионе они формируются с учетом потребностей работодателей. Длительность обучения зависит от выбранной программы и графика обучения — от трех недель до трех месяцев.
Всего в этом году в программе обучения смогут принять участие свыше 100 тыс. человек, более 10 тыс. человек уже приступили к бесплатному переобучению.
Одной из самых активных категорий участников программы переобучения традиционно становятся женщины с детьми. В их числе мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и неработающие мамы, воспитывающие детей в возрасте до семи лет. Для них участие в масштабной бесплатной образовательной программе — отличная возможность освоить новую профессию, в том числе кардинально сменить сферу деятельности, не отрываясь от воспитания детей.
Краснодарская семья Атаевых воспитывает четырех замечательных дочек. Мама Светлана ведет активную общественную жизнь: входит в состав совета местного отделения движения детей и молодежи «Движение Первых», участвует в развитии благотворительной организации помощи многодетным семьям.
До декрета Светлана трудилась в станичной библиотеке Приморско-Ахтарского района, а сейчас проходит переобучение по программе «Современный библиотекарь в современной среде». «Меняются требовании к жизни, к профстандартам, надо думать о будущем. Вот окончу курсы по линии центра занятости, малышку в садик устрою и вернусь в библиотеку уже в другом статусе. Ведь кому-то надо поднимать культуру села! И дети рядом, и воздух свежий», — рассказала Светлана.
Супруг Роман во всем ее поддерживает, помогает с детьми.
Ирина Муаммар работала преподавателем в Кантемировском Доме детского творчества (Воронежская область), в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком.
«На портале “Работа России” представлено много специальностей, актуальных и востребованных направлений на рынке труда. Я выбрала специальность “Графический дизайнер: старт карьеры”. Дизайном интересовалась давно, поэтому рада представленной возможности», — поделилась Ирина.
Кристина Фомина из Карелии в этом году стала первой студенткой Томского госуниверситета. До декрета молодая мама работала бортпроводницей в Санкт-Петербурге. Сменить карьерную траекторию девушка решила в отпуске по уходу за ребенком. Она выбрала профессию аналитика и образовательную программу «Аналитик данных: с нуля до разработки прикладных решений для бизнеса».
После обучения Кристина будет трудоустроена на работу в фармацевтическую компанию. «Удобный формат обучения позволяет не только получать новые знания, но и дает возможность уделять больше времени семье», — поделилась молодая мама.
Алиса Гречаненко из Ижевска будучи в декрете повысила свои профессиональные навыки.
«Мой супруг — профессиональный спортсмен, поэтому с темой правильного или сбалансированного питания я знакома. Узнала, что, находясь в декрете, можно пройти бесплатное обучение. Обратилась в центр занятости населения. Специалист центра помогла заполнить заявление, провела тестирование по профориентации. Так я стала участницей образовательной программы “Нутрициология и основа здорового питания”. А это отличная возможность получить новые знания», — рассказала молодая мама.