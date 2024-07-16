Никогда не поздно. В стране действует бесплатная программа переобучения

Одной из самых активных категорий участников программы переобучения традиционно становятся женщины с детьми. В их числе мамы, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, и неработающие мамы, воспитывающие детей в возрасте до семи лет. Для них участие в масштабной бесплатной образовательной программе — отличная возможность освоить новую профессию, в том числе кардинально сменить сферу деятельности, не отрываясь от воспитания детей.