Никита Ефремов высказался о смерти экс-жены отца Евгении Добровольской

Ефремов выложил на своей странице в социальных сетях фотографию Добровольской и прикрепил к ней эмодзи сложенных в молитве рук. Многие пользователи предполагали, что она является его матерью, однако актер опроверг эти слухи.
— Друзья. Считаю важным написать, что Евгения не была моей мамой. Она мать моего брата Николая. Брата по отцу. Пожалуйста, не путайте по возможности, — написал Ефремов.
10 января на 61-м году жизни скончалась народная артистка России и ведущая актриса Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Евгения Добровольская. В пресс-службе театра сообщили, что в течение последнего года Добровольская боролась с тяжелой болезнью.
После этого в СМИ распространилась информация, что причиной смерти Евгении Добровольской стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении всего прошлого года.