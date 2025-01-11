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Никита Ефремов высказался о смерти экс-жены отца Евгении Добровольской

Актер Никита Ефремов прокомментировал смерть актрисы Евгении Добровольской, которая состояла в браке с его отцом Михаилом Ефремовым на протяжении семи лет, и которая является матерью его брата Николая.

Источник: www_gazeta_ru

Ефремов выложил на своей странице в социальных сетях фотографию Добровольской и прикрепил к ней эмодзи сложенных в молитве рук. Многие пользователи предполагали, что она является его матерью, однако актер опроверг эти слухи.

— Друзья. Считаю важным написать, что Евгения не была моей мамой. Она мать моего брата Николая. Брата по отцу. Пожалуйста, не путайте по возможности, — написал Ефремов.

10 января на 61-м году жизни скончалась народная артистка России и ведущая актриса Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Евгения Добровольская. В пресс-службе театра сообщили, что в течение последнего года Добровольская боролась с тяжелой болезнью.

После этого в СМИ распространилась информация, что причиной смерти Евгении Добровольской стало онкологическое заболевание, с которым она боролась на протяжении всего прошлого года.