Никифоров день. Что можно и что нельзя делать 26 марта 2024 года

Никифор жил во второй половине VIII века в Константинополе. Родители — люди богатые и благочестивые — воспитали его в богобоязненности. При императоре Льве IV получил высокий пост царского советника. А уже при Константине VI выступал от имени императора в защиту почитания икон на втором Никейском Вселенском соборе. После Никифор оставил столицу и поселился в уединении и безмолвии, потом построил церковь и основал монастырь. В 806 году после смерти патриарха Тарасия Никифор принял постриг и был возведен на патриарший престол. Позже при иконоборце Льве V Армянине святой впал в немилость, его отлучили от церкви и сослали сначала в монастырь в Хрисополь, а затем — на остров Проконнис в Мраморном море. Проведя 13 лет в изгнании, Никифор Исповедник скончался. Спустя 19 лет выяснилось, что останки святого оказались нетленными. Мощи перенесли в собор Святой Софии.