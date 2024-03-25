Никифоров день. Что можно и что нельзя делать 26 марта 2024 года

26 марта 2024 года идет вторая неделя Великого поста. Отмечается день памяти переноса мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. Этот день тесно связан с водой — ее надо использовать, чтобы вымыть дом, себя и детей и так защититься от бед и болезней.
Кто такой Никифор Исповедник?
Никифор жил во второй половине VIII века в Константинополе. Родители — люди богатые и благочестивые — воспитали его в богобоязненности. При императоре Льве IV получил высокий пост царского советника. А уже при Константине VI выступал от имени императора в защиту почитания икон на втором Никейском Вселенском соборе. После Никифор оставил столицу и поселился в уединении и безмолвии, потом построил церковь и основал монастырь. В 806 году после смерти патриарха Тарасия Никифор принял постриг и был возведен на патриарший престол. Позже при иконоборце Льве V Армянине святой впал в немилость, его отлучили от церкви и сослали сначала в монастырь в Хрисополь, а затем — на остров Проконнис в Мраморном море. Проведя 13 лет в изгнании, Никифор Исповедник скончался. Спустя 19 лет выяснилось, что останки святого оказались нетленными. Мощи перенесли в собор Святой Софии.
Что можно делать 26 марта 2024 года?
— В этот день нужно обязательно мыть пол во всем доме.
— Нужно также обязательно хорошенько вымыться и помыть детей.
— Неплохой день для рыбалки.
Что нельзя делать 26 марта 2024 года?
— Нельзя ходить в лес.
— Нельзя ссориться с супругом.
— Нельзя рубить деревья.
— Нельзя даже рубить дрова.
— Нельзя брать в руки острые предметы.