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Никифоров день. Что можно и что нельзя делать 26 марта 2024 года

26 марта 2024 года в Церкви вспоминается святитель Никифор Исповедник.

Источник: Аргументы и факты

26 марта 2024 года идет вторая неделя Великого поста. Отмечается день памяти переноса мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. Этот день тесно связан с водой — ее надо использовать, чтобы вымыть дом, себя и детей и так защититься от бед и болезней.

Кто такой Никифор Исповедник?

Никифор жил во второй половине VIII века в Константинополе. Родители — люди богатые и благочестивые — воспитали его в богобоязненности. При императоре Льве IV получил высокий пост царского советника. А уже при Константине VI выступал от имени императора в защиту почитания икон на втором Никейском Вселенском соборе. После Никифор оставил столицу и поселился в уединении и безмолвии, потом построил церковь и основал монастырь. В 806 году после смерти патриарха Тарасия Никифор принял постриг и был возведен на патриарший престол. Позже при иконоборце Льве V Армянине святой впал в немилость, его отлучили от церкви и сослали сначала в монастырь в Хрисополь, а затем — на остров Проконнис в Мраморном море. Проведя 13 лет в изгнании, Никифор Исповедник скончался. Спустя 19 лет выяснилось, что останки святого оказались нетленными. Мощи перенесли в собор Святой Софии.

Что можно делать 26 марта 2024 года?

— В этот день нужно обязательно мыть пол во всем доме.

— Нужно также обязательно хорошенько вымыться и помыть детей.

— Неплохой день для рыбалки.

Что нельзя делать 26 марта 2024 года?

— Нельзя ходить в лес.

— Нельзя ссориться с супругом.

— Нельзя рубить деревья.

— Нельзя даже рубить дрова.

— Нельзя брать в руки острые предметы.