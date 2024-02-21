Никифоров день. Что можно и что нельзя делать 22 февраля 2024 года

Никифор Антиохийский жил во II веке. При этом никаких сведений о его родителях и детстве не сохранилось. Известен он стал в связи с близкими отношениями с церковным старостой Саприкием. Было предположение, что они — родные братья. Однако как-то друзья сильно поссорились — ненависть поселилась в их сердцах. Какое-то время спустя Никифор решил, что причиной их раздора стал промысел Дьявола. Он пытался примириться с другом, даже стоял перед ним на коленях, но Саприкий остался непреклонным. В это время к власти пришел император Галлиен и начались гонения на христиан. Саприкия схватили и приговорили к казни. Пока его вели на лобное место, Никифор сопровождал его и просил о прощении. Но Саприкий не обращал внимания на бывшего друга, более того, он так испугался меча, которым ему должны были отсечь голову, что отказался от своей веры. Тогда Никифор признался, что он христианин, и призвал казнить его. Никифор с радостью принял мученическую смерть.