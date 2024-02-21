Никифоров день. Что можно и что нельзя делать 22 февраля 2024 года

22 февраля 2024 года Церковь празднует обретение мощей святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России. Событие это состоялось в 1992 году. Также чтится память мучеников Никифора и Панкратия. На Руси этот день именовали Никифоры-Панкраты, Лапотник. Считалось, что с этого погода становится весенней, а зима отступает.
Кто такой патриарх Тихон?
Василий Иванович Беллавин родился 19 января 1865 года в селе Клин на древней Псковской земле. Как рассказывает журнал «Фома», детские годы будущий патриарх провел в городе Торопец Псковской губернии. В 1878 году он окончил училище, а после — Псковскую духовную семинарию и Петербургскую духовную академию. 14 декабря 1891 года в церкви Трех святителей при Псковской семинарии Василия Беллавина постригли в монахи с именем Тихона (в честь святителя Тихона Задонского). Вскоре Тихон был последовательно возведен в сан иеродиакона и иеромонаха.
13 августа 1917 года святитель Тихон был возведен на Московскую кафедру, а уже 15 августа начал свою работу Поместный Собор Русской Православной Церкви, задачей которого стало избрание патриарха, так как со времен Петра I патриаршество было упразднено. Собор принял решение о восстановлении патриаршества в России. А затем состоялось историческое событие — тайным голосованием из числа трех кандидатов митрополит Тихон был избран Патриархом Московским и всея Руси. Его патриаршее служение выпало на один из самых трагичных моментов в истории России — революцию 1917 года и последовавшую затем Гражданскую войну. В 1925 году в Москве патриарх Тихон отошел ко Господу. В 1989 году решением Архиерейского собора патриарх Тихон был прославлен как святитель. Обретение мощей святителя произошло во время восстановительных работ в Малом соборе Донского монастыря, который до этого пострадал в результате поджога. После обретения мощей, они стали открыто покоиться в Большом соборе Донской обители.
Кто такой мученик Никифор?
Никифор Антиохийский жил во II веке. При этом никаких сведений о его родителях и детстве не сохранилось. Известен он стал в связи с близкими отношениями с церковным старостой Саприкием. Было предположение, что они — родные братья. Однако как-то друзья сильно поссорились — ненависть поселилась в их сердцах. Какое-то время спустя Никифор решил, что причиной их раздора стал промысел Дьявола. Он пытался примириться с другом, даже стоял перед ним на коленях, но Саприкий остался непреклонным. В это время к власти пришел император Галлиен и начались гонения на христиан. Саприкия схватили и приговорили к казни. Пока его вели на лобное место, Никифор сопровождал его и просил о прощении. Но Саприкий не обращал внимания на бывшего друга, более того, он так испугался меча, которым ему должны были отсечь голову, что отказался от своей веры. Тогда Никифор признался, что он христианин, и призвал казнить его. Никифор с радостью принял мученическую смерть.
Кто такой мученик Панкратий?
Панкратий родился в I веке в Антиохии (юг современной Турции). Услышав о проповедях Иисуса Христа, отец Панкратия отправился с сыном в Иерусалим, чтобы лично видеть Спасителя. Вживую услышав его, он уверовал в Христа и стал следовать за ним. После Вознесения Спасителя один из апостолов пришел в Антиохию и крестил родителей Панкратия и его самого. После смерти родителей Панкратий отказался от всего имущества, ушел в Понтийские горы и стал жить в пещере, проводя дни в молитве. Апостол Петр, однажды проходя по тем местам, встретил Панкратия в Понте, взял его с собой в Антиохию, а затем в Киликию, где находился апостол Павел. Там святые рукоположили Панкратия во епископа сицилийского города Тавромении. За один месяц он построил храм, где совершал богослужения. Число верующих быстро росло, и вскоре почти все жители Тавромении и окрестных городов приняли христианскую веру. Много лет святой Панкратий мирно управлял своей паствой. Однажды язычники напали на него и забили камнями. Мощи святителя покоятся в храме его имени в Риме.
Что можно делать 22 февраля 2024 года?
— День нужно посвятить работе.
— Также отличное время для работ по дому и стирки.
— Отличный день для обновления и починки обуви — этот день еще в древней Руси посвящали плетению лаптей.
— Будьте внимательны к сновидениям, они в этот день считались вещими.
Что нельзя делать 22 февраля 2024 года?
— Плохой день для любых начинаний и даже для строительства планов.
— Нельзя лениться.