Никакой пользы. Телеведущий Малозёмов рассказал, чего нет в его холодильнике

До чего дошёл прогресс
Анна Анисимова, «АиФ. Здоровье»: Сергей, вы бессменный ведущий программ «Живая еда» и «Чудо техники» на канале «НТВ». Чего ждать в новом телесезоне?
Сергей Малозёмов: Прежде всего, мы ещё чаще будем отвечать на вопросы наших зрителей. Благодаря им мы узнали, что нас смотрят даже в Анголе. Там есть люди, которые, вступив в смешанные браки, выучили русский язык. И вот одна такая семья стала героями нашего сюжета, прислав вопрос о пользе сушёного чеснока. У этой недооценённой у нас специи действительно много преимуществ. Также мы разберёмся, что такое мушмула, обсудим пользу и вред копчёной и вяленой рыбы и многое другое.
— Что из последних достижений науки, о которых вы рассказывали в программе «Чудо техники», вас особенно поразило?
— Я не перестаю восхищаться технологиями, которые позволяют нам лучше и внимательнее следить за своим здоровьем. В одной из недавних научных публикаций рассказывалось про исследование, которое обнаружило зависимость показателей сахара в крови от высоты голоса. Оказывается, незначительно, но достоверно голос становится выше при повышении уровня глюкозы. Это открывает возможность создать такое мобильное приложение, которое по нескольким произнесённым вслух фразам определит уровень сахара без всяких проколов кожи. Крайне ценно для диабетиков! Ещё меня поражает, насколько продвинутыми становятся «умные» часы, отслеживающие всё больше параметров здоровья. Такой простой гаджет спасает жизнь, обнаруживая изменения сердечного ритма гораздо раньше, чем человек почувствует недомогание.
Ничего, кроме правды
— У вас медицинское образование. Никогда не жалели, что предпочли телевидение медицине?
— Ни разу! У меня есть прекрасная возможность совмещать. Я с увлечением учился в институте, окончил Челябинскую медицинскую академию с красным дипломом. И теперь благодаря своим программам могу распространять правильные медицинские знания. Врачи, с которыми мы регулярно общаемся, неоднократно мне говорили, что я своей деятельностью спасаю гораздо больше жизней, чем если бы работал по первой специальности. Мне очень хочется, чтобы люди принимали правильные решения в отношении своего здоровья. Именно поэтому я и моя команда стараемся разоблачать лженаучные, псевдонародные методы лечения.
— Как вы относитесь к гомеопатии, которая сейчас так популярна?
— Я подробно изучал эту тему, занимаясь «Научными расследованиями Сергея Малозёмова». Если сказать коротко, гомеопатия — лженаука. Но полный ответ немного сложнее. Тот гомеопат, который хочет удержаться на рынке, применяет не только пустышки, которыми являются разведённые много раз препараты. Он работает и как психолог, и как врач превентивной медицины, корректируя образ жизни человека. Ещё один секрет их успеха заключается в том, что гомеопатические препараты — это далеко не всегда чистая гомеопатия.
Формула здоровья
— Вы выпустили серию книг, в том числе «Технологию бессмертия». Поделитесь своими секретами?
— Мне пока рано говорить о секретах долголетия, хотя, конечно, приятно слышать от людей, что в свои почти 45 я выгляжу максимум на 35. Вникнув в суть вопроса, я понял: у долголетия есть основа. Как говорят испанцы, это стол на четырёх ножках: правильное питание, физическая нагрузка, эмоциональная и интеллектуальная активность и хорошая медицина, то есть раннее обнаружение и лечение заболеваний. Этот стол будет устойчивым, если в жизни человека есть всё перечисленное. От генов зависит лишь 20%.
— Вы делитесь со зрителями и читателями правилами осознанного питания. Как вы к нему пришли?
— Правильным питанием я начал интересоваться ещё в медицинском институте. На парах по физиологии меня крайне увлекла тема нашего пищеварения. Я старался есть как можно больше зелени, овощей, пророщенных зёрен, несмотря на то что живот нередко протестовал от обилия клетчатки. Но я чувствовал: чем меньше тяжёлой пищи я употребляю, тем лучше себя чувствую. А уже работая на телевидении, стал общаться с диетологами, прицельно изучать исследования о влиянии разных продуктов на здоровье. Когда ты осознаёшь, что, например, избыток сахара в рационе нарушает работу мозга, иммунитета, ухудшает состояние кожи, невольно начинаешь смотреть на сладкое другими глазами.
— Жена и дети разделяют ваш образ жизни?
— Мы с женой с момента появления детей проводили такую политику: на своём примере объясняли, что такое хорошо, а что такое плохо. При этом мы ничего детям не запрещали. Единственное, мы формируем традиции потребления вредных продуктов. Например, если находимся в путешествии, можем позволить себе газировку или чипсы.
— Чего никогда нет в вашем холодильнике?
— Колбасы. Это один из продуктов, который я предпочитаю поедать только в праздничном режиме. Многие считают, что колбаса — источник белка, но в ней полно жира, лишних калорий и страшный перебор по соли. Никакой пользы она не приносит.
Наша справка
Сергей Малозёмов родился 19 июня 1979 года в Миассе Челябинской области.
В 2002 году окончил Челябинскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело».
Карьеру журналиста начал в конце 1990-х на челябинской радиостанции «Студия-1» — был диджеем.
В 2005 году устроился на телевидение редактором отдела международной информации.
С 2012 года ведёт научно-популярную программу «Чудо техники».
В 2013—2014 годах занялся проведением научных расследований: выступил в качестве автора и ведущего цикла документальных фильмов «Научные расследования Сергея Малозёмова».
В 2024 году получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
Женат. Воспитывает сына Льва и дочь Марьяну.