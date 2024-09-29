Никакой пользы. Телеведущий Малозёмов рассказал, чего нет в его холодильнике

— Правильным питанием я начал интересоваться ещё в медицин­ском институте. На парах по физиологии меня крайне увлекла тема нашего пищеварения. Я старался есть как можно больше зелени, овощей, пророщенных зёрен, несмотря на то что живот нередко протестовал от обилия клетчатки. Но я чувствовал: чем меньше тяжёлой пищи я употребляю, тем лучше себя чувствую. А уже работая на телевидении, стал общаться с диетологами, прицельно изучать исследования о влиянии разных продуктов на здоровье. Когда ты осознаёшь, что, например, избыток сахара в рационе нарушает работу мозга, иммунитета, ухудшает состояние кожи, невольно начинаешь смотреть на сладкое другими глазами.