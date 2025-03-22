Штраф 500 тыс. рублей: что изменит для блогеров запрет в Instagram*, Facebook* и Twitter

В Госдуме во втором чтении собираются принять закон, запрещающий россиянам размещение рекламы в нежелательных социальных сетях, таких как Instagram*, Facebook* и Twitter*. В рамках законопроекта предполагается, что за нарушения требования будет назначен штраф до 2,5 тысяч рублей для физических лиц, для должностных лиц до 20 тысяч рублей; для юрлиц до 500 тысяч рублей.
Как указал зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный в комментариях корреспонденту «Известий», предложенный законопроект станет логичным продолжением уже принятых инициатив по борьбе с запрещенными или нежелательными в России организациями.
Рассматриваемый документ предполагает внесения поправок в статью 38 закона «О рекламе», именно там появится пункт о недопустимости рекламы на запрещенных информационных ресурсах.
Как пояснила в беседе с корреспондентом ВФокусе Mail.ru директор института проблем правового регулирования ВШЭ Анна Сутырина, такая мера в первую очередь все равно направлена не против блогеров, а против информационных площадок, которые так или иначе были ограничены законодательством. По словам эксперта, социальным сетям, которые боролись с запрещенным на территории Российской Федерации контентом, удалось не попасть в список экстремистских организаций.
«В той или иной форме продолжается ущемление прав российских граждан (в запрещенных соцсетях — прим.ред.). Поэтому я думаю, что господин Выборный так и сказал, что мы не должны давать рекламу», — уточняет Анна Сутырина.
Как подчеркнула эксперт, российское государство выбрало подобную политику ограничения на размещение рекламы в нежелательных социальных, исходя из двух мотивов: политического и экономического.
«У нас продолжается информационная война. Действительно, такие площадки — это наиболее, наверное, эффективные инструменты информационной войны. Поэтому здесь не только политические мотивы, но и экономические. Организаторы распространения информации, которые не соблюдают закон в полной мере или нарушают права россиян и российских организаций в той или иной форме, не должны извлекать выгоду из распространения рекламы и других точек дохода на территории Российской Федерации», — рассказала Анна Сутырина.
Что грозит блогерам?
В разговоре с ВФокусе Mail.ru кандидат технических наук, доктор филологических наук, профессор, вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России и заведующий кафедры рекламы и связей с общественностью Журфака МГУ Владимир Евстафьев рассказал, что несмотря на принятие закона, важно понять механизм регуляции и отслеживания соблюдения законодательства, иначе норма превратится в «отчёт на бумаге».
«Мы знаем примеры, когда за годы принимались самые добрые, самые правильные законы, а они совсем не исполнялись», — поясняет эксперт.
При этом важно уточнить, подмечает Владимир Евстафьев, что преимущественно рекламодатели оплачивают жизнь и работу блогерского сообщества, напрямую зависящую от своих нанимателей.
«Блогер собирает аудиторию, на эту аудиторию идут рекламодатели, которые, значит, и оплачивают их существование. Ну так вот точно то же самое, если рекламодатели сюда (запрещенные площадки — прим. Ред.) не пойдут, то у блогеров там денег не будет и, на мой взгляд, их самих там не будет», — рассказывает профессор.
Как подмечает эксперт, исход блогеров не произойдет «по щелчку пальца», но «совершенно очевидно, что как только поток рекламных денег туда прекратится, так сразу прекратится и деятельность».
«Конечно, перетекут не со временем, а очень быстро перетекут оттуда», — поясняет эксперт.
*Соцсеть, признанная в России экстремистской