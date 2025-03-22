Штраф 500 тыс. рублей: что изменит для блогеров запрет в Instagram*, Facebook* и Twitter

«Блогер собирает аудиторию, на эту аудиторию идут рекламодатели, которые, значит, и оплачивают их существование. Ну так вот точно то же самое, если рекламодатели сюда (запрещенные площадки — прим. Ред.) не пойдут, то у блогеров там денег не будет и, на мой взгляд, их самих там не будет», — рассказывает профессор.