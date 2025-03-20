Никаких свиданий до 30 лет. Почему late bloomers сложно начинать отношения

Кто такие late bloomers
Понятие late bloomers (точнее, ярлык) переводится как «поздно расцветающие». Так называют людей, которые не соответствуют социальным ожиданием и будто «запаздывают» со стандартными для общества этапами. Например, находят стабильную работу в 27 лет или вступают в первые отношения ближе к 30.
Как люди становятся late bloomers
Зачастую отсутствие отношение связано с избеганием, психологической защитой. Такой механизм может сформироваться у человека еще в детстве из-за травматического опыта. Например, ребенка травили в семье или школе. Вырастая, человек думает, что все повторится, если он сблизится с кем-то. И отказывается от попыток начинать отношения.
Кроме того, во взрослом возрасте человек боится, что его осудят и высмеют за отсутствие романтического опыта. В итоге — замкнутый круг переживаний.
Вместе с тем отсутствие опыта отношений не всегда признак late bloomer. Некоторые люди асексуальны и аромантичны. В этом случае у человека просто нет сексуального или романтического влечения (однако это не означает, что у него никогда не будет отношений).
С какими трудностями сталкиваются взрослые без опыта отношений
Нетрудно догадаться, что человек ощущает социальное осуждение и давление. Женщин постоянно спрашивают: «Когда замуж?». Им постоянно говорят про тикающие «часики» или навешивают на них ярлык «старая дева». Неопытные мужчины терпят подколы и насмешки друзей. Это человеку никогда не помогает — как правило, он приходит к выводу, что с ним «что-то не то».
При этом многие хотят отношений, но в их окружении нет человека, который разделял бы те же ценности или вызывал нежные чувства. Кроме того, женщин по статистике больше, чем мужчин — эти факторы тоже играют роль.
Вместе с тем кто-то отсутствие романтического опыта воспринимает как данность. Они смиряются с тем, что так сложилась жизнь, и хотят посмотреть, что будет дальше.
Как искать отношения, если вы late bloomer
Люди нуждаются в безопасной привязанности, то есть человеку нужен человек. Однако не стоит забывать, что эту потребность можно закрыть не только романтикой. Платонические, дружеские, семейные отношения тоже дают теплоту и возможность почувствовать себя нужным. Если вы хотите все же романтического партнера, попробуйте воспользоваться следующими советами.
Задумайтесь, не избегаете ли вы отношений. Подумайте, когда вы могли это делать — возможно, даже неосознанно. Если вспомните такой момент, попробуйте осознать, чего именно вы боитесь: агрессии, насмешек, отказа. Поняв свой страх, вы узнаете, с чем эффективнее всего работать (например, когда пойдете к психологу).
Не стыдите себя. Нужно относиться к себе и своему опыту с большим интересом и состраданием. Ваш жизненный путь не делает вас хуже других. Если человека осуждают, он сам может начать верить, что с нами что-то не так. Не позволяйте этому навязанному стыду влиять на ваше отношение к себе.
Помните о своих границах. В любом возрасте отношения могут развиваться постепенно, в темпе, комфортном лично для вас. Если вас торопят с близостью, это не нормально, даже если вам по 30 лет.
Выбирайте людей, которым комфортно открываться. Если человек вас осуждает, навязывает свой опыт, вряд ли вы сможете с ним сблизиться. Не забывайте, что вы ничего никому не должны. Партнер должен стремиться поддержать, интересоваться вашим эмоциональным состоянием, уважать границы и ваш темп.
Старайтесь преодолевать стеснение маленькими шагами. Могут помочь видео или статьи о практиках, с которыми вы пока не знакомы. Однако важно не зацикливаться, ведь даже если вы пересмотрите все ролики в сети, это вряд ли поможет расслабиться. Кому-то помогают не обучающие видео, а рефлексия других людей в духе «все, что я хотела бы знать перед первым сексом». Можно поговорить с кем-то из близких, попросить совет (не забывая при этом, что все люди разные).
Можно попробовать преодолеть конкретные причины стеснения. Например, если вам страшно раздеваться при ком-то, начните ходить на массаж. Если боитесь написать кому-то — подумайте, что самое страшное может случиться. Скорее всего, вы сможете это выдержать. Хороший способ побороть свой страх — идти навстречу ему постепенно. Новый опыт пугает, но постепенно станет проще.
Можно посмотреть на новые для себя действия как на эксперимент: иногда они бывают неудачные, но дают опыт.
Анастастия Забудская подчеркивает, что «позднее» созревание — это нормально. И оно не означает, что ваши отношения сложатся не так, как у всех.
Кроме того, в late blooming есть свои плюсы. Жизнь без отношений помогает сформировать свои ценности и ожидания. В системной семейной терапии это называют «стадией монады». Ее цель — научить человека жить самостоятельно.
Добавим, иногда одиноким людям кажется, что отношения обязательно сделают их счастливыми. Однако и жизнь с мужем или женой не всегда безоблачна. Например, пары могут ссориться. Почему чаще всего возникают конфликты в семьях и как улучшить погоду в доме, мы рассказывали ранее.