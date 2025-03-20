Никаких свиданий до 30 лет. Почему late bloomers сложно начинать отношения

Старайтесь преодолевать стеснение маленькими шагами. Могут помочь видео или статьи о практиках, с которыми вы пока не знакомы. Однако важно не зацикливаться, ведь даже если вы пересмотрите все ролики в сети, это вряд ли поможет расслабиться. Кому-то помогают не обучающие видео, а рефлексия других людей в духе «все, что я хотела бы знать перед первым сексом». Можно поговорить с кем-то из близких, попросить совет (не забывая при этом, что все люди разные).