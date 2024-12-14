Никаких растираний: как лечить ушибы и синяки в период активного зимнего отдыха

По его словам, если вы получили повреждение, первое, что необходимо сделать, — осмотреть его.
— Если открытой раны нет, а конечность подвижна, то на место ушиба нужно как можно быстрее приложить холодное. Это поможет сузить сосуды, что приведет к небольшому синяку и отеку. Такие действия необходимо совершать в течение первых часов. Холодный компресс следует держать по 15−20 минут с перерывом один-два часа, — рассказал он.
Эксперт отметил, что необходимо обратиться к врачу, если:
- травма была не сильная, а синяк получился огромным;
- в течение двух суток кровоподтек не «цветет», а становится больше;
- отек очень большой и ограничивает подвижность;
- после удара головой появилась тошнота или кружится голова;
- на ногах много мелких синяков или есть сыпь;
- гематомы возникают часто и сопровождаются кровотечениями;
- человек принимает антикоагулянты, аспирин.
Специалист также рассказал, какие средства помогут устранить синяки.
— Подойдут препараты на основе гепарина. Они улучшают рассасывание гематомы за счет антикоагулянтного эффекта. Однако их нельзя наносить на поврежденную кожу и в самый ранний период гематомы. Также можно использовать мази на основе троксерутина. Они уменьшают отечность и ускоряют регресс гематомы. Гели, содержащие метилэтилпиридинол (эмоксипин) и димексид, помогут сократить отек и убрать воспаление. Эти средства можно применять уже в первые часы после повреждения и наносить под холодный компресс, — объяснил Петрикеев.
— В течение первых суток после удара нельзя посещать бани и массаж, потому что это может привести к усилению кровообращения и разрастанию отека или синяка, — добавил эксперт.
Для того чтобы избежать повреждений, необходимо соблюдать технику безопасности и одеваться по-зимнему, потому что плотная и объемная одежда смягчит удар, а также носить зимнюю обувь с протекторами в гололед, посоветовал врач.
Травматолог-ортопед Владимир Нечаев назвал важные детали при выборе обуви на зиму. По его словам, модели этого сезона следует брать на размер больше, чем летние. Кроме того, Нечаев выделил три основных признака, которыми должна обладать идеальная зимняя обувь. Во-первых, она должна надежно фиксироваться на ноге. Во-вторых, предпочтительно наличие небольшого каблука или незначительного различия в толщине подошвы. И наконец, обувь не должна оказывать давления на стопу.