Никаких растираний: как лечить ушибы и синяки в период активного зимнего отдыха

— Подойдут препараты на основе гепарина. Они улучшают рассасывание гематомы за счет антикоагулянтного эффекта. Однако их нельзя наносить на поврежденную кожу и в самый ранний период гематомы. Также можно использовать мази на основе троксерутина. Они уменьшают отечность и ускоряют регресс гематомы. Гели, содержащие метилэтилпиридинол (эмоксипин) и димексид, помогут сократить отек и убрать воспаление. Эти средства можно применять уже в первые часы после повреждения и наносить под холодный компресс, — объяснил Петрикеев.