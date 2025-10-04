Никабы запретили носить в школах ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе запретили ношение хиджабов, никабов и любых головных уборов в школах. Как пишут СМИ, все 303 образовательных учреждения округа приняли локальные акты, закрепившие новые правила. При этом решения согласовывались с родителями. Тем, кто не готов принять изменения, предложено перевести детей на домашнее обучение. Муфтий Югры Тагир Саматов призвал семьи отнестись с пониманием к уставу школ и отметил, что девочкам можно снимать платки при входе в учебное заведение.
Формально запрет связан с введением нового ГОСТа на школьную форму, который не допускает религиозной символики. Документ носит рекомендательный характер, но ряд регионов решил строго ему следовать. ХМАО стал уже третьим субъектом России после Владимирской и Тульской областей, где ограничили ношение религиозной одежды в школах.
Впрочем, конфликты на этой почве возникают и в других регионах. Так, в Калужской области родители пожаловались на появление учениц в хиджабах. После отказа матерей девочек идти на компромисс и даже появления адвоката администрация поддержала позицию большинства родителей и ввела запрет. Девочки перестали ходить в школу и перевелись на домашнее обучение.
Ранее громкие скандалы произошли в Нижневартовске и Нефтеюганске, где официально закрепили запрет хиджабов, а также в Хабаровске — но там родители обратились в прокуратуру, обвинив администрацию лицея в нарушении права на образование.
Региональные власти подчёркивают, что новые правила нужны для унификации внешнего вида школьников и исключения признаков социального, имущественного и религиозного различия. В Тульской области, например, прямо указывают на соображения безопасности: никабы часто используются для сокрытия личности, и их ношение в школах признали недопустимым.
Россия постепенно формирует общую практику ограничений на религиозную одежду в школах, хотя каждое решение вызывает оживлённые споры и протесты части родителей.