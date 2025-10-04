Никабы запретили носить в школах ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе запретили ношение хиджабов, никабов и любых головных уборов в школах. Как пишут СМИ, все 303 образовательных учреждения округа приняли локальные акты, закрепившие новые правила. При этом решения согласовывались с родителями. Тем, кто не готов принять изменения, предложено перевести детей на домашнее обучение. Муфтий Югры Тагир Саматов призвал семьи отнестись с пониманием к уставу школ и отметил, что девочкам можно снимать платки при входе в учебное заведение.