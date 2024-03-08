Нидерланды, Колумбия и Эквадор стали мировыми лидерами цветочного экспорта

Абсолютным лидером в торговле цветами в прошлом году стали Нидерланды, которые продали их на 4,6 миллиарда долларов в общем объеме 552 тысячи тонн. В тройку главных «клумб» мира также вошли Колумбия, экспортировавшая 143 тысячи тонн цветов на 1,1 миллиарда долларов, и Эквадор, экспортировавший 181 тысячу тонн на 987 миллионов долларов.
Также в пятерку главных цветочных экспортеров вошли Кения — 387 миллиона долларов (64 тысячи тонн) и Нигерия — 157 миллионов долларов (97 тысяч тонн). Замыкают десятку в букетном экспорте Италия, чьи объемы экспорта в 2023 году составили 126 миллионов долларов (16 тысяч тонн), Китай — 110 миллионов долларов (34 тысячи тонн), Канада — 109 миллионов долларов (34 тысячи тонн), Малайзия — 76 миллионов долларов (23 тысячи тонн) и ЮАР — 61 миллион долларов (8 тысяч тонн).
Среди остальных стран сильнее всего экспорт цветов в прошлом году вырос у Эстонии — в 86 раз в годовом выражении, до 105 тысяч долларов, у Намибии — в 85 раз, до 16 тысяч долларов, у Туниса — в 35 раз, до 153 тысяч долларов, у Трининада и Тобаго — в 19 раз, до 15,5 тысячи долларов, и у Ирландии — в 13 раз, до 4 миллионов долларов.
Россия же по итогам прошлого года экспортировала цветов лишь на 40 тысяч долларов. Из этих поставок 86% пришлись на основного покупателя российских цветов — Армению.