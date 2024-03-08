Нидерланды, Колумбия и Эквадор стали мировыми лидерами цветочного экспорта

Среди остальных стран сильнее всего экспорт цветов в прошлом году вырос у Эстонии — в 86 раз в годовом выражении, до 105 тысяч долларов, у Намибии — в 85 раз, до 16 тысяч долларов, у Туниса — в 35 раз, до 153 тысяч долларов, у Трининада и Тобаго — в 19 раз, до 15,5 тысячи долларов, и у Ирландии — в 13 раз, до 4 миллионов долларов.