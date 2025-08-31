«Ничто не остановит то, что грядёт!» Трамп выложил загадочный пост

Напомним, что президент РФ Владимир Путин улетел в Китай, чтобы принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 3-го сентября глава государства планирует быть на масштабном военном параде в Пекине. В рамках визита Путин встретится с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, а также другими мировыми лидерами.