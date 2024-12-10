Ничего за 15 тысяч евро и другое. Пять самых странных и дорогих предметов искусства

Ничего за 15 тысяч евро
О необычных товарах рассказало издание «Вечерняя Москва». Оно сообщило, что в 2021 году художник Сальваторе Гарау представил скульптуру I Am. Ее продали за 15 тысяч евро. При этом скульптура… невидима. Покупателю в качестве доказательства того, что он действительно получил произведение искусства, выдали специальный сертификат.
Разрисовка карандаша за миллионы долларов
В 1990 году на аукционе Christie’s продали картину 1971 года «Без названия». Лот приобрели за 5,5 миллиона долларов.
Картину создал художник Сай Твомбли. Она представляет собой рисунок карандашом на бумаге, состоящий из однотипных петель. Потом эта и другие работы сформировались в целую серию. Некоторые называли ее «каракулями», однако она побила несколько финансовых рекордов. После смерти художника одну из его работ продали почти за 70 миллионов долларов.
Кровать за 4,3 миллиона долларов
Еще один необычный лот — инсталляция «Моя кровать» Трейси Эмин. Ее продали на аукционе за 4,3 миллиона долларов. Покупатель приобрел кровать со скомканным бельем, использованными презервативами, разбросанными бутылками и другим мусором.
По словам художницы, эту работу она создала во время депрессии: несколько дней Эмин провела в постели, размышляя о жизни и чувствах.
Фото картофелины
В 2010 году модный ирландский фотограф Кевин Абош сделал фотографию картофелины в темных тонах. Пять лет спустя его дом посетил неназванный европейский бизнесмен и увидел снимок. Он захотел купить необычное фото. После нескольких бокалов вина бизнесмен решил заплатить за фотографию клубня один миллион евро.
Расписной унитаз Джона Леннона
С 1969 по 1971 год основатель The Beatles Джон Леннон и его супруга Йоко Оно жили в усадьбе в британском графстве Беркшир. Однажды музыкант и художница решили сменить сантехнику, Леннон предложил рабочему Джону Хэнкоку забрать старый унитаз — белый с синим фарфоровым узором, посоветовав сделать из него цветочный горшок.
Вещь простояла без дела почти 40 лет, а затем его выставили на аукцион по продаже предметов, связанных с группой The Beatles. Унитаз продали за 9,5 тысячи фунтов стерлингов.
Почему подобное искусство стоит так дорого
Искусствовед, директор Музея имени Андрея Рублева, специалист в области современного искусства и архитектуры Михаил Миндлин рассказал, что все дело в имени художника и в авторской концепции.
«Идиотов же нет, которые купят банан не за 20 центов, а за шесть миллионов двести тысяч долларов. Дело тут в концепции, смысле и новаторстве этой работы. Ведь нужны не повторы, а новаторские вещи», — объяснил эксперт.
Он отметил, что миру известны многие художники, которые «сказали первое слово». Их работы ценятся, и дело тут не столько в ремесле, сколько в художественном высказывании и новых приемах.
Напомним, вышеупомянутый банан приобрел Джастин Сан, основатель криптовалютной платформы TRON. Вскоре после покупки Сан объявил о намерении съесть банан в рамках «уникального художественного опыта», подчеркивая его значимость как в мире искусства, так и в популярной культуре.