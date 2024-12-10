Ничего за 15 тысяч евро и другое. Пять самых странных и дорогих предметов искусства

Картину создал художник Сай Твомбли. Она представляет собой рисунок карандашом на бумаге, состоящий из однотипных петель. Потом эта и другие работы сформировались в целую серию. Некоторые называли ее «каракулями», однако она побила несколько финансовых рекордов. После смерти художника одну из его работ продали почти за 70 миллионов долларов.