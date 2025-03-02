Ничего святого: Из церкви в Англии похитили манускрипт с заповедью «Не укради»

«Ещё одна рукопись, помещённая в тяжёлую деревянную раму и стоившая, по слухам, 300 фунтов стерлингов, содержала текст молитвы Господней», — указано в материале.
Авторы статьи уточнили, что злоумышленники проникли в церковь днём, заперлись внутри и украли церковные ценности. Пропажу заметил охранник церкви. При этом следов взлома не было найдено — лишь отпечатки грязной обуви на ковре. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают преступников.
А ранее Life.ru писал, что цыгане украли иконы из храма, куда пришли крестить детей. Сначала к стойке с реликвиям подходит взрослый мужчина, крестится и быстро прячет одну из них себе под полу куртки. Затем к нему присоединяется второй злоумышленник.