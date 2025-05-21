Ничего святого: что будет с храмами Курской области, разрушенными ВСУ

Президент России Владимир Путин посетил Курскую область. На встрече с представителями волонтерских организаций он рассказал о роли Русской православной церкви при отражении вторжения ВСУ в российский регион.
— Русская православная церковь, несмотря на огромный ущерб, который был нанесен ей властями, когда пришел час испытаний, забыла все обиды, все тяжелейшие испытания, через которые прошли священники, встала на защиту Отечества, — отметил Путин.
Вместе с этим он напомнил о том, что киевские подразделения занимали церкви для своих нужд.
— Храмы противник превратил практически в крепости, и при их освобождении этим зданиям, сооружениям был нанесен серьезный ущерб. Тут, конечно, попросил бы Александра Евсеевича [Хинштейна] самым внимательным образом все проанализировать и сделать отдельную программу, изложить предложения по восстановлению не только основных зданий, но и хозяйственных, — цитирует «Интерфакс» слова главы государства.
Какие храмы разрушили ВСУ
Одним из самых пострадавших в Курской области стал Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. 16 апреля он был освобожден российскими войсками. При отступлении ВСУ сделали здесь основной укрепрайон.
— Монастырь, ведущий свою историю с небольшой деревянной церкви, построенной здесь в 1688-м, вероятно, пострадает в ходе боев. Ему, впрочем, не впервой. За прошедшие столетия его неоднократно сносили, строили заново, опять сносили, — рассказал историю обители военный корреспондент Александр Коц.
Среди пострадавших от ударов ВСУ также храм Великомученика Димитрия Солунского в селе Сальное Хомутовского района. В него ударил FPV-дрон. В Погребках была разрушена церковь Архангела Михаила.
— Стены разрушены, обрушились балки, еле держится колокольня. А крест, два купола остались нетронутыми, на входе сохранился лик архангела Михаила, — рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела Свято-Троицкого храма в Судже. Здание является объектом культурного наследия. В Следкоме заявили, что оно частично разрушено.
Где еще ВСУ бьют по церквям
Обстрелы с украинской стороны разрушают святыни и в ДНР. Например, в Селидово церковь осталась без остекления. Военный эксперт, офицер НМ ДНР в запасе Александр Матюшин рассказал ВФокусе Mail, что в Донбассе местные жители и войска уже давно столкнулись с тем, что православные храмы украинские боевики превращают в укрепрайоны. Он напомнил, что в начале СВО монастырь в Святогорске также был занят ВСУ.
— Это связано с тем, что вокруг храма стоит забор, есть много построек, в которых можно сделать опорные пункты. Кроме этого, есть и религиозный фактор. Многие из них — последователи родноверия. Мы прекрасно помним татуировки на телах азовцев*. Есть еще множество униатов и раскольников. Они не считают наши храмы за святые места, — объяснил Матюшин.
В конце апреля ВСУ уничтожили храмовый комплекс «Новый Иерусалим» в Белгородской области. Пожар не давали потушить, нанося повторные удары.
* «Азов» — организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории России.