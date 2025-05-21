Ничего святого: что будет с храмами Курской области, разрушенными ВСУ

— Это связано с тем, что вокруг храма стоит забор, есть много построек, в которых можно сделать опорные пункты. Кроме этого, есть и религиозный фактор. Многие из них — последователи родноверия. Мы прекрасно помним татуировки на телах азовцев*. Есть еще множество униатов и раскольников. Они не считают наши храмы за святые места, — объяснил Матюшин.