Ничего не чувствую. Как распознать апатию и что с ней делать

Попробуйте с ним поговорить. Скажите близкому человеку, у которого возникла апатия, что заметили изменения и беспокоитесь за него. Можно поинтересоваться, с чем могут быть связаны перемены, чувствует ли он их, можете ли вы помочь. Предложите вместе заняться тем, что раньше приносило ему удовольствие. Важно, чтобы разговор был дружелюбным, вам нужно проявить заботу и участие, а не обвинять человека в лени, упрекать в затворничестве, высказывать недовольство. Также не стоит сравнивать, каким веселым он был раньше и каким стал сейчас.