Ничего не чувствую. Как распознать апатию и что с ней делать

Как пишет «Горящая изба», для апатии характерны притупленные эмоции. В таком состоянии то, что вызывало раньше яркие ощущения, уже не задевает или задевает незначительно. Человек чувствует пустоту.
Чем апатия отличается от лени и депрессии
Апатия — это не диагноз, она может возникнуть у абсолютно здоровых людей. Если с организмом все в норме, апатия быстро пройдет. Если же она длится долго — нужно обратиться к врачу. Специалист выяснит, не говорит ли апатия о наличии ментального расстройства или неврологического заболевания. Например, она может быть сигналом депрессии, эмоционального истощения, шизофрении, лобно-височной деменции.
Главное отличие безучастности от лени в том, что первая связана с особенностями работы мозга. Можно сказать, что апатия больше похожа на сбой в нервной системе. Лень же — это осознанный выбор.
Отличается апатия и от депрессии. Так, при первом из этих состояний нет эмоций, тревоги, человек не склонен зацикливаться на негативных мыслях. При депрессии же есть грусть, может быть тревога, человек склонен к размышлениям, в том числе печальным.
Как распознать апатию
Человек с апатией ничего не хочет и равнодушен к ситуациям, на которые другие реагируют ярко. Он теряет интерес к делам, которые раньше заряжали и радовали.
Человеку становится сложно выполнять привычную работу и даже элементарные действия по уходу за собой. Например, он не хочет мыться, есть. Кроме того, при апатии люди зачастую отказываются общаться с кем-либо, не могут активно двигаться к своим целям и что-то менять. Также могут возникнуть проблемы с вниманием, снизиться либидо, появиться усталость.
Например, при депрессии это ощущение есть, но человеку сложно действовать.
Как появляется апатия
Апатия может возникнуть из-за неврологических заболеваний и ментальных расстройств. Если у человека деменция или депрессия, безучастность появится из-за них, и в этом случае нужно лечить основное заболевание.
У здоровых людей апатия возникает из-за сложных жизненных ситуаций. Когда обстоятельства вызывают чувство безнадежности, подталкивают к мрачному образу будущего и подавленному настроению. В итоге может запуститься защитный механизм — безразличие становится способом сохранить эмоциональную стабильность. Могут повлиять также переутомление и стресс.
Как возникает апатия, до конца не ясно. Некоторые исследователи полагают, что это состояние связано с нарушениями в работе дофаминовой системы, а также некоторыми корковыми и подкорковыми структурами мозга. Из-за этих сбоев мы начинаем иначе оценивать вознаграждение от возможного действия, реагировать на внешние стимулы. Назначая лекарства, специалисты учитывают, какую именно область нарушения затрагивают больше всего.
Когда нужно идти к врачу
Если апатия сохраняется долгое время, если вы не можете понять, откуда она взялась, или справиться с обстоятельствами, которые вызывают это состояние, обратитесь к врачу.
Консультация точно не помешает, если:
- у вас стало меньше целенаправленной активности, чем раньше;
- симптомы сохраняются не менее четырех недель и влияют минимум на два из трех аспектов: поведение или познание; эмоции; социальное взаимодействие;
- апатия вызывает функциональные нарушения (к примеру, сложно делать выбор, описать собственные чувства);
- апатию нельзя полностью объяснить другими факторами, объективными обстоятельствами.
Как справиться с апатией
Если апатия перешла в хроническую форму, то нужно принять меры. Это состояние может сильно повлиять на человека и его образ жизни. Из-за апатии можно потерять работу, столкнуться с финансовыми сложностями. Также могут испортиться отношения с близкими. Поэтому нужно сходить к врачу — он поможет найти источник апатии и предложит пути решения. Некоторым людям назначают антидепрессанты, в других случаях нужна психотерапия, кому-то потребуется пересмотр образа жизни, который истощает организм.
Психолог Елена Котова отмечает, что третий пункт кому-то может показаться банальным, но самочувствие человека очень сильно зависит оттого, как мы спим, отдыхаем, едим, как мы активны.
«Важно предпринимать посильные шаги, потому что апатия — самоподдерживающееся состояние: чем больше мы в ней находимся, тем труднее выйти. Если симптомы сохраняются более двух недель, я бы порекомендовала обратиться к доктору», — добавила эксперт.
Можно отправиться к психиатру, но так как причины апатии разные, могут потребоваться другие специалисты или дополнительные обследования.
Как помочь близкому человеку с апатией
Попробуйте с ним поговорить. Скажите близкому человеку, у которого возникла апатия, что заметили изменения и беспокоитесь за него. Можно поинтересоваться, с чем могут быть связаны перемены, чувствует ли он их, можете ли вы помочь. Предложите вместе заняться тем, что раньше приносило ему удовольствие. Важно, чтобы разговор был дружелюбным, вам нужно проявить заботу и участие, а не обвинять человека в лени, упрекать в затворничестве, высказывать недовольство. Также не стоит сравнивать, каким веселым он был раньше и каким стал сейчас.
Елена Котова советует постараться уговорить близкого человека обратиться к врачу. И потихоньку втягивать его в привычные дела: например, звать на прогулку, готовить вместе любимую еду.
Чаще всего апатия кратковременна, это не повод для беспокойства. Но знать о ней нужно — так будет проще справляться с периодами пассивности самому и помогать близким.
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