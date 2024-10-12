Ничего личного: почему из-за соцсетей могут отказать в работе

Почти 80% работодателей в России готовы отказать кандидату на вакансию из-за его соцсетей, свидетельствуют данные опроса Русской школы управления (РШУ). Чаще всего компании смотрят на фото и видео в профилях, комментарии под постами и информацию о личных интересах и хобби. При этом уровень активности в Сети почти никого не интересует. «Известия» спросили у экспертов, что в интернете может оттолкнуть работодателей и как вести соцсети, чтобы не подмочить деловую репутацию.