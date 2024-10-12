Ничего личного: почему из-за соцсетей могут отказать в работе

Почти 80% работодателей в России готовы отказать кандидату на вакансию из-за его соцсетей, свидетельствуют данные опроса Русской школы управления (РШУ). Чаще всего компании смотрят на фото и видео в профилях, комментарии под постами и информацию о личных интересах и хобби. При этом уровень активности в Сети почти никого не интересует. «Известия» спросили у экспертов, что в интернете может оттолкнуть работодателей и как вести соцсети, чтобы не подмочить деловую репутацию.
Почему работодатели обращают внимание на соцсети
Профили потенциальных сотрудников проверяют 75% работодателей: страницы в соцсетях стали вторым резюме. 24% делают это всегда, а 51% — только для некоторых позиций. Компании смотрят, насколько кандидаты соответствуют их ценностям и культуре, отмечают в своем исследовании РШУ. Только четверть руководителей (25%) заявили, что им это неважно. При этом, если у соискателя нет аккаунта или он закрыт, большинство руководителей не посчитают это негативным фактором.
Как рассказала «Известиям» HR-эксперт, основатель «Школы карьерного менеджмента» Айгюн Курбанова, аккаунты в соцсетях — дополнительный штрих к портрету потенциального сотрудника.
— На собеседовании человек может быть одет с иголочки и вести себя соответствующе, а в интернете публиковать фотографии и видео, как он бросает себе треш-челленджи или напивается до беспамятства. Другими словами, социальные сети — проверка на элементарную адекватность будущего сотрудника, — пояснила она.
По словам Курбановой, по постам и фотографиям можно понять, насколько человек впишется в корпоративную культуру компании.
Причем чем выше позиция, на которую претендует кандидат, тем пристальнее работодатель будет смотреть на его профиль в соцсетях, рассказала в беседе с «Известиями» HR-специалист, старший менеджер сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect Алина Ловчикова. Скорее всего, в этом случае рекрутер заглянет в соцсети еще на этапе первичного отбора.
— Это связано с тем, что при подборе массового персонала дополнительная информация из соцсетей не так важна, как в случае закрытия вакансий в среднем звене и особенно топ-менеджменте. Кроме того, поток линейных вакансий обычно требуется закрывать оперативно, поэтому на изучение соцсетей не остается времени, — отметила она.
Работодателю важно не подловить на чем-либо соискателя, а увидеть человека шире, «без галстука», добавила Ловчикова.
Зачастую компании сталкиваются с неполными резюме, которые соискатели заполняют сухо и неинтересно, не прикрепляя сопроводительное письмо, отмечает менеджер по подбору и адаптации персонала сети кофеен-пекарен French Bakery SeDelice Кристина Грайворонская. По ее словам, если компании ищут для себя что-то особенное, то идут в соцсети.
— Есть ряд профессий и вакансий, где важен не просто опыт работы кандидата, а образ жизни. Например, когда мы искали шеф-бариста, то обращали свое внимание на профили наших кандидатов. Для нас важно, чтобы наш будущий шеф был не просто профессионалом, а жил своим делом и это отображалось в его соцсетях, — пояснила она.
Почему работодатели могут отказать соискателю
Специалисты по кадрам часто сразу отсеивают кандидатов, которые сомнительно проявляются в соцсетях: их резюме даже не доходят до руководителей, рассказал «Известиям» генеральный менеджер ресторанной сети Pub Life Group, эксперт в сфере продуктового ритейла, ресторанного бизнеса и франчайзинга Павел Носков. Причины могут быть разными, но сотрудники HR в первую очередь обращают внимание на агрессию и неэтичность в постах.
— Однажды на позицию маркетолога нам отправил резюме молодой человек, который в соцсетях продвигал очень агрессивную повестку против женщин. Нам такие специалисты совершенно не подходят ни по жизненным ценностям, ни по профессиональным качествам: как человек сможет работать в коллективе, где половина сотрудников женского пола? — отметил он.
По словам экспертов, гневные посты по отношению к предыдущему работодателю — это почти стопроцентный отказ в работе. Ведь если человек публично критиковал компанию, в которой работал, он может сделать это снова. Пример такого соискателя есть и у Носкова: кандидат понравился на собеседовании, недавние посты и фотографии приличные, но на последнем этапе старый контент в соцсетях заставил изменить решение.
— Мы прокрутили ленту на пару лет назад и обнаружили целый ворох гневных постов о бывшем работодателе. Посты были в грубейшей форме, содержали оскорбления в адрес бывших коллег и даже коммерческую тайну компании. Мы сделали выводы и, конечно, отказали человеку, — рассказал эксперт.
Как отметила Айгюн Курбанова, сегодня на передний план выходит и политическая позиция сотрудников в соцсетях. Выраженные радикальные взгляды могут многое сказать о характере соискателя, подчеркнула эксперт. В ее практике был случай, когда человек устроился на работу, а его соцсети никто не проверил. Позже оказалось, что сотрудник — ярый оппозиционер и не раз сидел в автозаке после участия в несанкционированных митингах.
— Пришлось расстаться: объяснили, что у нас параллельно существует большое количество проектов, в которых он играет важную роль, а если накануне или в день запуска он выпадет минимум на 15 суток, то подведет всю команду. На сотрудника, у которого периодически возникают проблемы с законом, рассчитывать трудно, — пояснила Курбанова.
Сами посты соискателя тоже могут нарушать законодательство или их потенциально могут истолковать как нарушение, добавила Алина Ловчикова. Работодатели относятся к этому особенно внимательно.
— Например, у одного из кандидатов в сторис я однажды обнаружила контент с употреблением запрещенных веществ: это достаточный повод для того, чтобы не продолжать с соискателем диалог. К этой же группе относятся публичные высказывания, которые противоречат действующим правовым нормам, будь то пропаганда разного рода движений или дискредитация тех или иных явлений, которые запрещены российскими законами, — пояснила эксперт.
Как лучше вести соцсети
Соцсети стоит вести осторожно, но не нужно пытаться угодить всем и выглядеть неестественно, отмечают эксперты, — например, публиковать только студийные фотографии или снимки с несвойственными увлечениями, которые просто хорошо смотрятся. В первую очередь в постах, фото и видео не должно быть признаков правонарушений. Если возникают сомнения, контент лучше не публиковать.
— На наш взгляд, кандидат может вести соцсети как угодно, если не нарушает закон. Соцсети — личная территория, и, с нашей точки зрения, неформальные фото в купальниках никак не могут дискредитировать кандидата ни де-юре, ни де-факто, — пояснила Алина Ловчикова. Другие эксперты, однако, посоветовали аккуратнее обращаться с фото в купальниках и плавках — некоторых работодателей они могут оттолкнуть.
Айгюн Курбанова добавила, что соцсети — не то место, в котором можно безопасно высказываться и делиться контентом.
— Это можно делать только в закрытом аккаунте, следя за тем, кому вы предоставляете доступ к своей странице. Текущим или потенциальным коллегам доступ лучше не давать: любая компрометирующая вас информация может оказаться у руководителя, — подчеркнула эксперт.
По ее словам, перед нажатием кнопки «Поделиться» нужно задать себе вопрос: «Буду ли я жалеть об этой публикации через десять лет?» Фильтр поможет отсеять нежелательное.
Алина Ловчикова, в свою очередь, добавила, что работодатель может обратить внимание и на крупные профессиональные блоги у соискателя, особенно если он на них зарабатывает. В таком случае в компании спросят, удастся ли совмещать блогерство с основной работой.
— Хотя в целом мы приветствуем саморазвитие сотрудника в любых областях, если его тайм-менеджмент позволяет ему заниматься разными хобби и дополнительными заработками не только без ущерба для основной работы, но и для него самого. Мы за яркую жизнь, но против выгорания, к которому может привести переизбыток занятий, — пояснила она.
Павел Носков посоветовал корректно отзываться в соцсетях о бывших работодателях, даже если с ними случился конфликт или что-то не сложилось на прошлой работе. По его словам, лучше показывать в постах что-то достойное, интересное и нейтральное.
— Можно делиться с миром тем, что вы готовы рассказать и показать и коллегам, и родителям, и своим детям. Что-то созидательное, творческое, не нарушающее личные границы ваших читателей и не вызывающее недоумение. Условно: опубликовать из отпуска фото красивых пейзажей и вас с книгой, рекомендации по выбору отеля — почему бы и нет? — пояснил эксперт.
Специалисты сходятся в одном: посты в соцсетях действительно важны для работодателей, и о них нужно вспомнить еще перед отправкой резюме. Не лишним будет проверить хотя бы последние публикации и удалить сомнительный контент. Но не стоит впадать в крайности: соцсети — это все-таки личная территория.