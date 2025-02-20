Ни жилья, ни совести. Названа причина, по которой можно лишить наследства

«Чаще всего обращаются родственники, в том числе, дети и внуки умерших дедушек и бабушек с просьбой вести дело о признании одного из наследников недостойным, — рассказывает адвокат. — Основание такое: он не ухаживал за умершим. То есть якобы злостно уклонялся от выполнения законных обязательств по содержанию наследодателя. Судебная практика по этим делам сформировалась однозначно. Верховный суд четко указывает: граждане могут быть отстранены от наследования по этому основанию, если обязанность по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов, но эта обязанность не выполнялась. На протяжении уже второго десятка лет ко мне не реже раза в месяц приходят с таким запросом. Но не разу ни у кого из родственников такого решения суда не было».