Ни жилья, ни совести. Названа причина, по которой можно лишить наследства

Законный наследник может остаться без имущества умершего, если он будет признан недостойным, напоминает адвокат Анна Аржанникова. В таком случае можно отсудить даже то, что уже перешло к человеку по наследству.
Некоторых претендентов на имущество умершего можно лишить наследства, если признать их недостойными наследниками, объяснила эксперт. Таковым можно считать человека, который совершает незаконные действия по отношению к наследодателю, его последней воле или же к его прямым наследникам. Например, желающий получить наследство причинил вред здоровью наследодателя, угрожал ему, пытался увеличить свою долю в наследстве, прятал входящее в наследство имущество, заставлял других отказаться от своей доли в наследстве, подделывал завещание и прочее.
Но только слов для признания человека недостойным наследником будет мало. Если подобные факты были, то их придется подтвердить через суд.
«Чаще всего обращаются родственники, в том числе, дети и внуки умерших дедушек и бабушек с просьбой вести дело о признании одного из наследников недостойным, — рассказывает адвокат. — Основание такое: он не ухаживал за умершим. То есть якобы злостно уклонялся от выполнения законных обязательств по содержанию наследодателя. Судебная практика по этим делам сформировалась однозначно. Верховный суд четко указывает: граждане могут быть отстранены от наследования по этому основанию, если обязанность по содержанию наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов, но эта обязанность не выполнялась. На протяжении уже второго десятка лет ко мне не реже раза в месяц приходят с таким запросом. Но не разу ни у кого из родственников такого решения суда не было».
Если до смерти было составлено завещание, то имущество будет поделено пропорционально указанным в нем людям.
Бывает и так, что человека признают недостойным наследником уже после того, как он получил свою долю в имуществе. И тогда ему придется вернуть его, например, через возмещение стоимости имущества. Кроме этого, закон предписывает возместить все расходы и убытки, связанные с его неосновательным обогащением.