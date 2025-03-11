Ни в чем себе не отказывать. Аналитики определили лучшие вакансии марта

Сервис SuperJob изучил 72 тысячи вакансий в крупнейших городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. Затем аналитики назвали самые интересные предложения марта.
Так, в Москве, Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже, Омске, Перми, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске в марте 2025 года предлагают больше всего врачам. Вакансии водителей категории E разместили работодатели из Москвы и Новосибирска. Соискателям предлагают зарплаты свыше 150 тысяч рублей.
Такой же доход обещают квалифицированным рабочим. Соответствующие вакансии открыты в компаниях Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Уфы.
Аналитики рассказали, что в Москве в топ попала вакансия специалиста по работе с данными (Data scientist), в Санкт-Петербурге — финансового директора, в Казани — шеф-пекаря, в Ростове-на-Дону — руководителя филиала аутсорсинговой компании. В Волгограде самую высокую зарплату предлагают директору производственного предприятия, в Челябинске — начальнику строительного отдела, в Уфе — директору ТЦ.
Чуть ранее аналитики того же сервиса рассказали, что зарплатные предложения быстрее всего растут в промышленности. На рынке труда произошла смена лидеров.