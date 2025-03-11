Ни в чем себе не отказывать. Аналитики определили лучшие вакансии марта

Аналитики рассказали, что в Москве в топ попала вакансия специалиста по работе с данными (Data scientist), в Санкт-Петербурге — финансового директора, в Казани — шеф-пекаря, в Ростове-на-Дону — руководителя филиала аутсорсинговой компании. В Волгограде самую высокую зарплату предлагают директору производственного предприятия, в Челябинске — начальнику строительного отдела, в Уфе — директору ТЦ.