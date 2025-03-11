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Ни в чем себе не отказывать. Аналитики определили лучшие вакансии марта

Многие работодатели предлагают соискателям зарплаты выше 150 тысяч рублей в месяц. Такие вакансии разместили компании из семи городов страны.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Российская газета

Сервис SuperJob изучил 72 тысячи вакансий в крупнейших городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Уфе и Челябинске. Затем аналитики назвали самые интересные предложения марта.

В топ вошли вакансии в сферах ритейла и оптовых продаж, строительстве и производстве, финансах, транспортно-логистической отрасли и сфере услуг, в здравоохранении и IT.

Так, в Москве, Екатеринбурге, Красноярске, Воронеже, Омске, Перми, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Челябинске в марте 2025 года предлагают больше всего врачам. Вакансии водителей категории E разместили работодатели из Москвы и Новосибирска. Соискателям предлагают зарплаты свыше 150 тысяч рублей.

Такой же доход обещают квалифицированным рабочим. Соответствующие вакансии открыты в компаниях Санкт-Петербурга, Самары, Казани, Перми, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Уфы.

Аналитики рассказали, что в Москве в топ попала вакансия специалиста по работе с данными (Data scientist), в Санкт-Петербурге — финансового директора, в Казани — шеф-пекаря, в Ростове-на-Дону — руководителя филиала аутсорсинговой компании. В Волгограде самую высокую зарплату предлагают директору производственного предприятия, в Челябинске — начальнику строительного отдела, в Уфе — директору ТЦ.

Чуть ранее аналитики того же сервиса рассказали, что зарплатные предложения быстрее всего растут в промышленности. На рынке труда произошла смена лидеров.