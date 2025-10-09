Популярные темы
NI: спецназ Армии США готовится к «предстоящей войне с Россией»

Американские военные проводили учения с польскими и британскими спецназовцами.

Источник: AP 2024

Спецназ Армии США провел учения с польскими и британскими военнослужащими в целях подготовки к «предстоящей войне с Россией», пишет издание National Interest.

«В течение лета армейские “зеленые береты” работали с европейскими подразделениями специальных операций в рамках подготовки к конфликту с Россией. Во время двух отдельных учений, одного в Соединенных Штатах и другого в Европе, операторы армейского спецназа работали с польскими и британскими силами специальных операций», — говорится в материале.

Уточняется, что учения в Польше были сосредоточены на отработке техники воздушной мобильности, включая высадку и эвакуацию с помощью вертолетов CH-47 Chinook.

В США польские и британские спецназовцы посетили штаб 10-й группы спецназа в Колорадо, там они работали вместе в течение трех недель. В конце обучения прошла отработка прямого действия — в ходе операции несколько различных групп сошлись на объекте, захватив или уничтожив особо важную цель.

«Хотя эти конкретные кульминационные учения напоминали операции, которые американские подразделения специального назначения проводили в Ираке, Сирии и Афганистане, они применимы и в почти равной военной ситуации», — отмечается в материале.

Ранее полковник Макгрегор заявлял, что война между США и РФ может начаться в течение нескольких часов.