Ни пятнышка! Эксперт рассказала, как защититься от гиперпигментации

И на солнце бывают пятна. Но нам, женщинам, они ни к чему. Об этом надо помнить, выходя на улицу в жаркий денек, а, тем более, отправляясь на пляж.
Вот что рассказала aif.ru врач-дерматовенеролог, ведущий консультант по лабораторной медицине, ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.
Загар по-прежнему в моде, что крайне огорчает не только дерматологов и косметологов, но и онкологов, ревматологов и других. Ведь пребывание на открытом солнце увеличивает риск развития рака кожи. Но самыми частыми последствиями чрезмерного увлечения солнцем, конечно, являются преждевременное старение, фотостарение, пигментные пятна и ожоги.
На средство надейся
Лечить гиперпигментацию сложно. Лучше — предотвратить ее. Для этого необходимо подобрать надежное солнцезащитное средство не только для тела, но и для лица. Они отличаются по консистенции: кремы подходят для сухой кожи а, гели — для жирной, стики (карандаши) удобны для кожи вокруг глаз.
Помады с SPF — для губ. Еще встречаются спреи, но их количество сложно контролировать, кроме того, их нельзя наносить на кожу вокруг глаз и рта. Часто солнцезащитные средства входят в состав обычной уходовой декоративной косметики — кремов, лосьонов, тональной основы. Но, как показывают исследования, такие средства от солнца защищают хуже.
При нахождении рядом с водой, песком и снегом защита требуется особенно, так как они отражают солнечные лучи и таким образом усиливают вредное воздействие и риск пигментации.
Средство нужно наносить за 15 минут до выхода на улицу. А обновлять каждые 2 часа, особенно после купания или если сильно вспотели.
А сам не плошай
У светлокожих женщин, а также дам в положении или в менопаузе (когда риск пигментации вследствие гормональных перестроек повышен) риск получить пигментацию выше. Для лучшей защиты от солнца всем без исключения лучше загорать под тентом, надев шляпу с широкими полями, темные очки с защитой от ультрафиолета или даже легкую светлую одежду. Так можно уберечь себя не только от фотостарения, но и рака кожи.
С возрастом пигментных пятен становится больше, и они уже не исчезают за зимний сезон. Поэтому особенно важно тщательно защищаться от их образования.
Руки прочь!
Пигментное пятно, появившееся после активного пребывания на солнце, лучше не трогать до осени-зимы. Единственное, что можно сделать, это, выходя на улицу, использовать солнцезащитное средство или прикрывать кожу, чтобы пятно не увеличивалось в размере.
Что касается отбеливающих кремов, то их должен посоветовать дерматолог, в зависимости от типа кожи, вида и степени гиперпигментации.
Если есть врожденная гиперпигментация, в том числе «родинки», невусы, пигментные пятна, во время загорания их лучше прикрывать одеждой, или, в крайнем случае, нанести солнцезащитное средство. А чтобы определить, опасна пигментация или нет, лучше обратиться к онкодерматологу.