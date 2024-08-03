Ни пятнышка! Эксперт рассказала, как защититься от гиперпигментации

У светлокожих женщин, а также дам в положении или в менопаузе (когда риск пигментации вследствие гормональных перестроек повышен) риск получить пигментацию выше. Для лучшей защиты от солнца всем без исключения лучше загорать под тентом, надев шляпу с широкими полями, темные очки с защитой от ультрафиолета или даже легкую светлую одежду. Так можно уберечь себя не только от фотостарения, но и рака кожи.