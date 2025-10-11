Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NI: НАТО при помощи учений в Балтийском море посылает сигнал России

НАТО проводит учения Tarassis.

Источник: Reuters

Военные Североатлантического альянса проводят учения Tarassis от Полярного круга до Балтийского моря для того, чтобы подать сигнал России, пишет National Interest.

«Силы НАТО из 10 государств-членов борются с завывающими ветрами Северного моря, холодными водами Балтийского моря и низкими температурами Полярного круга, чтобы послать четкий сигнал России: НАТО наблюдает и готов», — говорится в материале.

Уточняется, что в учениях задействованы военнослужащие 10 стран.

«Tarassis представляет собой значительный шаг вперед в нашей коллективной способности быстро и решительно реагировать», — заявил капитан группы Королевских ВВС Британии Джонатан Истлейк.

Пехота уже отработала ночную высадку морского десанта на норвежском пляже, учения завершатся в конце октября.

Ранее издание Spectator рассказало, как «Германия готовится к войне с Россией».