NI: НАТО при помощи учений в Балтийском море посылает сигнал России

Военные Североатлантического альянса проводят учения Tarassis от Полярного круга до Балтийского моря для того, чтобы подать сигнал России, пишет National Interest.
«Силы НАТО из 10 государств-членов борются с завывающими ветрами Северного моря, холодными водами Балтийского моря и низкими температурами Полярного круга, чтобы послать четкий сигнал России: НАТО наблюдает и готов», — говорится в материале.
Уточняется, что в учениях задействованы военнослужащие 10 стран.
«Tarassis представляет собой значительный шаг вперед в нашей коллективной способности быстро и решительно реагировать», — заявил капитан группы Королевских ВВС Британии Джонатан Истлейк.
Пехота уже отработала ночную высадку морского десанта на норвежском пляже, учения завершатся в конце октября.
Ранее издание Spectator рассказало, как «Германия готовится к войне с Россией».