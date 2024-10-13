Ни дня не работая. Эксперт рассказал, какую пенсию получат люди без стажа

«Однако следует иметь в виду два важных момента, — отметил он. — Во-первых, такому человеку будет назначена не страховая пенсия, а социальная. Ее размер составляет в настоящее время 7689,83 ₽ Во-вторых, социальная пенсия будет назначена позже: в 70 лет мужчине и в 65 лет женщине. В рамках основной схемы в этом году мужчинам назначают страховую пенсию при достижении 63 лет, а женщине — 58 лет».