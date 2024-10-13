Ни дня не работая. Эксперт рассказал, какую пенсию получат люди без стажа

Вопреки устойчивому мнению, граждане будут получать пенсию даже в том случае, если не работали ни одного дня в жизни и не накопили необходимого количества пенсионных баллов и страхового стажа. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
По его словам, если у гражданина отсутствует страховой стаж и набрано 0 пенсионных баллов, он все равно может претендовать на получение пенсии. Для этого нужно обратиться в клиентскую службу Социального фонда России, либо в интернете через официальный сайт, либо через портал государственных услуг.
«Однако следует иметь в виду два важных момента, — отметил он. — Во-первых, такому человеку будет назначена не страховая пенсия, а социальная. Ее размер составляет в настоящее время 7689,83 ₽ Во-вторых, социальная пенсия будет назначена позже: в 70 лет мужчине и в 65 лет женщине. В рамках основной схемы в этом году мужчинам назначают страховую пенсию при достижении 63 лет, а женщине — 58 лет».
Именно поэтому, уточнил Балынин, в целях максимизации размера назначаемой пенсии крайне важно официально трудоустраиваться и претендовать на получение страховой пенсии: ее назначат раньше и в большем размере.
А дальше пенсия состоит из фиксированной части — 8134,88 ₽, и накопительной, которая зависит от количества баллов. Так, чтобы получать пенсию в 50 тыс. рублей, нужно накопить 343 балла.
Еще один способ сделать свою пенсию больше — подключиться к программе добровольных пенсионных накоплений. Так, ранее эксперты рассказывали, что в некоторых негосударственных пенсионных фондах существует система софинансирования. На каждый рубль, который кладет на счет потенциальный пенсионер, государство докладывает еще один рубль.