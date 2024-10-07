Незнакомец вернул женщине оброненный конверт с миллионом рублей

В расстроенных чувствах Ха с племянником вышли на стоянку и уже садились в машину, когда их догнал Дефоссес. Он рассказал, что минуту назад к сотрудникам подошел мужчина и передал конверт с деньгами, который нашел где-то в магазине. Ха пересчитала деньги и убедилась, что ни один доллар не пропал. Она искренне поблагодарил благодетеля.