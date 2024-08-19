Незнакомец в зеркале. Психолог рассказал, когда развивается слепота на лица

Итак, лицевая агнозия. Здесь мы говорим про ситуацию, когда у человека нарушается способность узнавать знакомые лица. При этом у него остаются сохранными все функции зрения, то есть не нарушены поля зрения, острота. Он может узнавать другого по голосу, по походке, фигуре. Но в лицо ни кого-то другого, ни себя самого не узнает. Он может говорить: что такое, что за ужас, это не я. Тут проблема в том, что у человека начинает формироваться тревога, беспокойство, ведь он видит что-то странное на месте привычного.