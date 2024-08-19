Незнакомец в зеркале. Психолог рассказал, когда развивается слепота на лица

Бывают ситуации, когда люди перестают различать лица — не видят их совсем, не узнают человека. Причем речь не только про знакомых, но и даже про самого себя в зеркале. Эксперты характеризуют такое состояние как слепота на лица. О том, на что указывают проблемы с распознаванием лиц, aif.ru рассказал кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин.
Когда мы говорим про слепоту на лица, тут надо понимать, что речь может идти про два состояния, причем совершенно разные.
Итак, лицевая агнозия. Здесь мы говорим про ситуацию, когда у человека нарушается способность узнавать знакомые лица. При этом у него остаются сохранными все функции зрения, то есть не нарушены поля зрения, острота. Он может узнавать другого по голосу, по походке, фигуре. Но в лицо ни кого-то другого, ни себя самого не узнает. Он может говорить: что такое, что за ужас, это не я. Тут проблема в том, что у человека начинает формироваться тревога, беспокойство, ведь он видит что-то странное на месте привычного.
Лицевая агнозия обычно отмечается в клинике нарушений головного мозга — когда есть различные аневризмы, сосудистые аварии, инсульты. Часто такое состояние бывает при деменциях — здесь отмечаются выраженные лицевые агнозии. Также она может стать следствием травмы, когда повреждаются определенные структуры головного мозга. Она становится следствием психозов и ряда шизофренических расстройств.
Нередка ситуация с развитием лицевой агнозии после перенесенных операций на головном мозге. Например, после удаления аневризмы или когда пережато что-то, какая-то артерия, которая снабжает мозг. И тут можно представить весь ужас пациента, когда он просыпается, смотрит в зеркало и видит не себя или видит какие-то осколки. Это сразу приводит его к мобилизации и беспокойству, острой тревоге. И человека даже порой трудно успокоить. Он начинает просить: верните мне мое лицо, это не мое.
Другая проблема — это когда происходит изменение памяти на лица. Когда человек видит, он понимает, что видит, но не помнит. В такой ситуации можно услышать от него: а не помню, точно ли я его видела, это не он, ой, да это он. Тут уже не восприятие страдает, а память.
Такое часто бывает при умеренных когнитивных нарушениях, при ранних формах деменции, при депрессиях было показано, особенно если большой эпизод депрессии. Может страдать память на лица и при генерализованном тревожном расстройстве. Кроме того, такая проблема характерна и для нейродегенеративных нарушений, например болезни Паркинсона, когда происходит развитие амнистического дефекта или дефекта со стороны памяти.
Оба эти состояния разные, но при этом высокодиагностичные. Нужно понимать, что лицевая агнозия всегда приводит к осложнению межличностного взаимодействия. Люди становятся замкнутыми, чувствуют себя заложниками, у них начинается избегающее поведение. Проблемы с памятью на лица — тоже симптом.
И в обоих случаях нужно обследование — неврологическое и нейропсихологическое — их надо проводить тщательно и детально, чтобы наладить качество жизни человека.