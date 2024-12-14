Нездоровое поколение. Врач раскрыл, почему подростки чаще болеют

«Подростковый возраст — это очень значимый период, когда ребенок социализируется, психологически и эмоционально развивается, учится самоконтролю. Но и это возраст, когда возникают проблемы. Очень важно формирование нормального сна. Родителям надо следить — за 1,5 часа до сна никаких телефонов. Обилие контента в социальных сетях, домашние задания на компьютерах, электронные учебники вызывают эмоционально-психическую перегрузку. А если ребенок сидит больше 1,5−2 часов в компьютере в день, это фактор риска огромного количества заболеваний, в первую очередь, нервных и бронхолегочных», — рассказал aif.ru врач-педиатр Морозовской детской клинической больницы, доцент Сеченовского университета, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», доктор медицинских наук Павел Бережанский.