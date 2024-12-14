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Нездоровое поколение. Врач раскрыл, почему подростки чаще болеют

Подростки стали болеть чаще, чем младшеклассники. Такую статистику приводит Росстат. Особенно выросли заболевания глаз, нервной системы.

Источник: Unsplash

Росстат привел данные, что подростки 15−17 стали болеть чаще. Число травм и отравлений увеличилось на 43%, болезни мочеполовой системы на 113%, костно-мышечной и соединительной ткани — на 125%, заболеваний глаз — на 175%. Психические нарушения и расстройства поведения, болезни нервной системы, нарушения питания и обмена веществ тоже намного выросли. В чем причины такого роста?

«Подростковый возраст — это очень значимый период, когда ребенок социализируется, психологически и эмоционально развивается, учится самоконтролю. Но и это возраст, когда возникают проблемы. Очень важно формирование нормального сна. Родителям надо следить — за 1,5 часа до сна никаких телефонов. Обилие контента в социальных сетях, домашние задания на компьютерах, электронные учебники вызывают эмоционально-психическую перегрузку. А если ребенок сидит больше 1,5−2 часов в компьютере в день, это фактор риска огромного количества заболеваний, в первую очередь, нервных и бронхолегочных», — рассказал aif.ru врач-педиатр Морозовской детской клинической больницы, доцент Сеченовского университета, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», доктор медицинских наук Павел Бережанский.

Также врач обращает внимание на то, что подростки чаще неправильно питаются, перекусывают, редко пьют воду, мало двигаются, а больше сидят в гаджетах.

Все это тоже приводит к более частым заболеваниям.

Особое внимание родителям стоит обратить на современные модные девайсы — вейпы, аромаингаляторы.

«Вейпинг распространен у 40% молодых людей, — отмечает врач. — Также модными стали аромаингаляторы. Их употребление опасно тем, что нарушается местный иммунитет, работа слизистой оболочки дыхательных органов, работа наших клеток-защитников — макрофагов, фагоцитов. И все это приводит к тому, что легче цепляется инфекция — бактериальная, вирусная, и ребенок начинает болеть чаще».