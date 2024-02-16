Нездоровая добавка. Кардиолог пояснил, почему гипертоники любят соленое

Врачи часто говорят, что люди, страдающие от артериальной гипертонии, очень любят соленые продукты. Но почему же у них растет тяга к соли при условии, что именно эта самая соль крайне вредна для них.