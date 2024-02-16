Нездоровая добавка. Кардиолог пояснил, почему гипертоники любят соленое

Гипертония, как известно, требует определенных ограничений — в частности, нужно пересмотреть питание и ограничить в рационе соль. Хотя, как отмечают специалисты, именно на соленое людей с высоким давлением начинает тянуть все больше. Почему же так происходит, aif.ru рассказал врач-кардиолог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Егор Новиков.
Гипертония — высокое кровяное давление — распространенное заболевание, которое может привести к серьезным осложнениям, таким как инсульт и сердечная недостаточность.
Один из побочных эффектов недуга — повышенная тяга к соленой пище у некоторых пациентов, что обусловлено некоторыми физиологическими особенностями человека. Наш организм стремится поддерживать определенный баланс электролитов, в том числе натрия, который содержится в соли. Гипертония влияет на способность регулировать этот баланс, что и приводит к повышенному желанию употреблять соленую пищу.
Гормоны, такие как альдостерон, также регулируют баланс натрия и воды в организме.
Что делать?
Не стоит резко полностью исключать соль из своего рациона — следует начать с небольшого снижения количества добавляемого минерала в пищу до рекомендуемых норм. Кроме того, можно использовать альтернативные специи: например, соль можно заменить травами для придания вкуса блюдам без добавления лишнего натрия.
Важно обращать внимание на содержание соли в готовых продуктах и полуфабрикатах, выбирая варианты с низким содержанием натрия. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует потреблять не более 5 г (что эквивалентно примерно одной чайной ложке) соли в день для взрослого человека. Для людей с гипертонией эта рекомендация особенно актуальна.
Помните: лучшая пища — та, что приготовлена своими руками. Если же решили пойти в ресторан, то при заказе блюд следует поинтересоваться у официанта о возможности приготовить еду с меньшим количеством соли.