Независимо от возраста: Гастроэнтеролог объяснил, кому стоит опасаться запоров

Собеседник РИАМО подчеркнул, что запоры характерны для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни, пьют мало жидкости и неправильно питаются. Кроме того, недуг может быть спровоцирован стрессом, сахарным диабетом, проблемами с щитовидкой и самим кишечником.