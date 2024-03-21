Незаметно для себя. Врач перечислила ежедневные привычки, губящие кожу

О здоровье кожи многие задумываются редко. Считается, что она может сама регенирироваться, в особом уходе, кроме мытья не нуждается. Исключение составляет лишь лицо. Однако, несмотря на всю устойчивость кожного покрова, его целостность и здоровье легко можно нарушить. Причем ежедневными действиями. Восстановить же баланс будет трудно. И тогда пострадает все здоровье в целом. Какие именно привычки губят кожу, aif.ru рассказала врач-дерматовенеролог, к.м.н., и.о. заведующего дерматологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Козлова.