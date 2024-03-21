Незаметно для себя. Врач перечислила ежедневные привычки, губящие кожу

О здоровье кожи многие задумываются редко. Считается, что она может сама регенирироваться, в особом уходе, кроме мытья не нуждается. Исключение составляет лишь лицо. Однако, несмотря на всю устойчивость кожного покрова, его целостность и здоровье легко можно нарушить. Причем ежедневными действиями. Восстановить же баланс будет трудно. И тогда пострадает все здоровье в целом. Какие именно привычки губят кожу, aif.ru рассказала врач-дерматовенеролог, к.м.н., и.о. заведующего дерматологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Козлова.
Кожа — не только самый большой орган человеческого тела, но и зеркало состояния здоровья. Часто мы совершаем действия, которые могут наносить вред коже, даже не осознавая этого.
Так, использование слишком горячей воды или агрессивных очищающих средств может нарушить естественный баланс кожи, способствуя пересушиванию или раздражению. Во время гигиенических процедур рекомендуется отказаться от жестких мочалок, а вместо мыла для гигиены использовать рН нейтральные средства.
Ультрафиолетовое излучение является одной из основных причин преждевременного старения кожи и развития онкологии. Частое пребывание на солнце без использования солнцезащитного крема или чрезмерное посещение солярия также может серьезно навредить состоянию здоровья органа.
Ношение перчаток в холодную и ветреную погоду помогает защитить кожу рук от пересыхания и трещин. Кроме того, следует использовать резиновые перчатки при работе с бытовой химией, предотвращая контакт рук с агрессивными веществами.
Даже если ваша кожа склонна к жирности, она всё равно нуждается в увлажнении, — пропуск этого этапа ухода может привести к нарушению баланса и стимулированию избыточного выделения кожного сала.
Курение не только вредит общему состоянию здоровья, но и способствует ускорению процессов старения кожи, делая её блеклой и способствуя появлению морщин.
Питание, не обогащенное витаминами и минералами, а также избыток сладкого и жирного негативно отражается на состоянии кожи. Здоровая диета, богатая антиоксидантами, омега-3 жирными кислотами и достаточное количество воды способствуют поддержанию органа в хорошем состоянии.