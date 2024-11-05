Незаменимые продукты: как сэкономить на новогоднем столе

Вопреки словам о сильном росте цен на икру, больше всего на самом деле подорожала красная рыба — сейчас она в среднем стоит 1200 рублей за килограмм, что на 7 процентов больше, чем в прошлом году. Платить больше придется и за вареную колбасу. Сейчас кило этого продукта стоит почти 550 рублей, что почти на шесть процентов выше, чем в прошлом году. И завершает список возросших расходов подорожавшее шампанское.