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Незаконно выпущенные рыси были пойманы в лесах Шотландского нагорья

Ранее неизвестные «выбросили» одомашненных животных в национальном парке Кэрнгормс.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Legion-Media

10 января 2025 года Королевское зоологическое общество Шотландии поймало в Кэрнгормсе (Хайленд, Шотландия) еще двух незаконно выпущенных рысей, — пишет The Guardian.

Ранее неизвестные «бросили» в национальном парке Кэрнгормс (Хайленд, Шотландия) четырех рысей. Двух из них полицейские и сотрудники Королевского зоологического общества Шотландии вскоре смогли поймать, однако два одомашненных хищника продолжали разгуливать по просторам парка, оставаясь незамеченными.

Специалисты были крайне обеспокоены ситуацией, так как рыси не только предоставляли опасность для людей и домашнего скота, но и сами могли сильно пострадать, потому что не были приспособлены к выживанию в дикой природе.

Они были очень ручными, и было видно, что их выпустили из ближайшего загона. Я не думаю, что они выжили бы в дикой природе.

Вилли Андерсон
заместитель руководителя группы горных спасателей

Сообщается, что последняя пара рысей изначально была замечена фотоловушками, после чего специалисты непрерывно работали около 48 часов, отслеживая передвижения животных. Наконец, рыси были успешно пойманы рейнджерами из Управления национального парка. Теперь животных доставят на осмотр к ветеринару, а затем поместят на карантин в Эдинбургский зоопарк.

Это были 48 часов, как на американских горках, когда люди работали днем и ночью в чрезвычайно сложных условиях, но я была очень впечатлена усилиями наших сотрудников.

Доктор Хелен Сенн
глава отдела охраны природы зоологического общества Шотландии

Ранее рассказывали, что в Колорадо спасли лося, запутавшегося в альпинистской веревке.