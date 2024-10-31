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Нейросети придумали оригинальный метод изучения языков

Нейросети предлагают россиянам новые методы обучения иностранным языкам.

Источник: Reuters

Об этом «Российской газете» рассказала преподаватель английского языка Нелли Бондарева.

«Эти системы анализируют ответы учащегося, скорость обучения и прочие параметры, чтобы затем предоставлять уроки, соответствующие его индивидуальному уровню и темпу усвоения. Такой индивидуализированный подход позволяет ученику двигаться вперед, уделяя внимание слабым местам и углубляя знания в областях, где он уже добился успеха», — заявила Бондарева.

Еще одним преимуществом нейросетей является удобный процесс исправления ошибок через программы автоматической проверки грамматики и правописания Grammarly, например. Нейросети могут помочь учащимся в развитии разговорных навыков.

Бондарева добавила, что подобная программа в данный момент разрабатывается и планируется к запуску в работу для иностранных студентов и носителей — для изучения и русского языка.

До этого депутат Госдумы Айрат Фаррахов заявил, что ИИ не сможет полностью заменить врачей.