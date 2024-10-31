Нейросети придумали оригинальный метод изучения языков

«Эти системы анализируют ответы учащегося, скорость обучения и прочие параметры, чтобы затем предоставлять уроки, соответствующие его индивидуальному уровню и темпу усвоения. Такой индивидуализированный подход позволяет ученику двигаться вперед, уделяя внимание слабым местам и углубляя знания в областях, где он уже добился успеха», — заявила Бондарева.