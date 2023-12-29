Нейросети научились распознавать сарказм и иронию

Ученые из Нью-Йоркского университета (США) научили искусственный интеллект на основе больших языковых моделей отличать обычные тексты от ироничных и саркастичных. Научная работа опубликована в журнале Computer Science.

В настоящее время существует несколько больших языковых моделей, которые способны обрабатывать тексты и определять их эмоциональную окраску, то есть предсказывать, какие эмоции они вызывают: положительные, отрицательные или нейтральные. Однако ИИ все же может неправильно их классифицировать как «положительные», хотя материал на самом деле не является таковым.

Ученые проанализировали функции и алгоритмические компоненты, которые помогают технологии определять эмоциональную окраску и понимать его истинный смысл. Затем они проверили свои наработки при помощи комментариев в социальных сетях.

Оказалось, что нейросети научились распознавать сарказм почти с таким же успехом, что и человек. Исследователи надеются, что в будущем результаты работы приведут к созданию инструментов для быстрого анализа контента, публикуемого в Сети.

Ранее выяснилось, что ИИ научились определять инсульт.

Анна Морозова