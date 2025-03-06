Нейросеть расшифровала черновики «Евгения Онегина» Александра Пушкина

Программист, технический директор компании «Смарт Энджинс» Дмитрий Николаев и филолог Николай Перцов Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН при помощи искусственного интеллекта расшифровали черновики Александра Пушкина к роману в стихах «Евгений Онегин», фрагмент опубликован на платформе «Смотрим».
Недавно в первом черновике «Евгения Онегина» Николай Перцов заметил, что главный герой романа появился на свет не «на брегах Невы», а в деревне. К такому выводу филолог пришел благодаря эпитету «патриархальный» из рукописей. «То есть у него сначала мысль была такая, что, может быть, сначала Онегина поместить в деревню, а потом — в Петербург. Он отказался от эпитета “патриархальный”, и он неизвестен пушкиноведению», — уточняет Николай Перцов.
Искусственный интеллект помогает лингвистам, когда почерк нельзя разобрать, а также если фраза зачеркнута цензором или автором. Так, на глазах у журналистов Дмитрий Николаев посредством нейросети убрал зачеркивание в восьмой главе произведения. «Вас непрестанно змий зовет/К себе, к таинственному древу…» — слово «таинственному» было написано над зачеркнутым «погибельному». Такой эпитет писатель использовал изначально, но потом отказался от него.
Нейросеть учили «расчеркивать» на пушкинских рукописях.
«Нам потребовался большой набор зачеркнутых и незачеркнутых слов из автографов Пушкина. После чего одна нейросеть пыталась зачеркивать слова, которые не были зачеркнуты. А вторая пыталась отличить от настоящих зачеркнутых слов те, что первая зачеркнула», — объясняет Дмитрий Николаев.
Пушкин писал роман в стихах «Евгений Онегин» 7 лет 4 месяца 17 дней, современники читали произведение по главам, издававшимся отдельными книгами. Для писателя это была выгодная работа, так как он получал гонорар за каждую книгу-главу. «Ничто так легко не дает денег, как “Онегин”, выходящий по частям, но регулярно через два или три месяца», — писал поэту издатель Петр Плетнев. Общий гонорар Пушкина за «Евгения Онегина» — 12 тыс. руб. (10,5 млн руб. в современном эквиваленте).
ИИ используют также и для расшифровки древних артефактов. Например, с помощью ИИ расшифровали более 2 тыс. знаков на старинных свитках, обуглившихся во время извержения Везувия в 79 году н. э. Древние рукописи находились в библиотеке в древнеримском городе Геркуланум. После извержения эти земли оказались под слоями вулканической грязи и пепла. Сгорели дотла и многочисленные свитки из библиотеки. До наших дней дошло только несколько обугленных папирусов, над расшифровкой которых не первый год работают специалисты из разных стран. Недавно стало известно, что ИИ смог «развернуть» один из обуглившихся свитков, скорее всего, там был записан текст древнегреческой философии.