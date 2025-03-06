Нейросеть расшифровала черновики «Евгения Онегина» Александра Пушкина

ИИ используют также и для расшифровки древних артефактов. Например, с помощью ИИ расшифровали более 2 тыс. знаков на старинных свитках, обуглившихся во время извержения Везувия в 79 году н. э. Древние рукописи находились в библиотеке в древнеримском городе Геркуланум. После извержения эти земли оказались под слоями вулканической грязи и пепла. Сгорели дотла и многочисленные свитки из библиотеки. До наших дней дошло только несколько обугленных папирусов, над расшифровкой которых не первый год работают специалисты из разных стран. Недавно стало известно, что ИИ смог «развернуть» один из обуглившихся свитков, скорее всего, там был записан текст древнегреческой философии.