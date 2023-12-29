Нейросеть и запрещёнка. 7 новых слов, добавленных в словарь в 2023 году

В 2023 году в орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук (РАН) добавили 150 новых слов.

Большинство из них многие знали и использовали. Словарь же официально закрепил их в языке. Aif.ru собрал семь наиболее интересных лексем.

Нейросеть

Говорят, скоро не будет ни кино, ни театра, ни книг, ни газет… одна сплошная нейросеть. И, честно говоря, непонятно — шутка ли это или уже нет. Ежедневно с помощью таких программ пользователи со всего мира создают изображения, тексты — от дипломных работ до сценариев — и видеоролики: достаточно дать нейросети задание, и она сама начнет творить. В словарь включили и производное: «нейросетево́й».

Кстати, нейросеть даже признали «словом года», по версии портала Грамота.ру, настолько популярен стал неологизм.

Ко́птер

С его помощью поднимаются высоко над землей — чтобы снимать видео с высоты птичьего полета. Самая популярная разновидность такой технологии — квадрокоптер. Коптеры используются в основном в гражданских целях: для съемки видео, доставки грузов. Другое похожее устройство — «дрон», так называют беспилотные летательные аппараты, используемые в военных целях или для решения производственных задач.

Профессионалите́т

Новая федеральная образовательная программа, призванная подготовить кадры непосредственно «под производство». По сути, возвращение к старой доброй системе профессиональных училищ, в которых образование получали в достаточно короткие сроки.

Обучение рабочей профессии по такой программе занимает два года, более технологичной — три.

Запрещёнка

Санкции и новые законы в очередной раз вернули в обиход советское понятие — слово «запрещёнка». В ту эпоху термин обозначал запрещенные к публикации произведения литературы и публицистики. В современном значении — это продукция, запрещенная к ввозу в Россию из ряда зарубежных стран.

Продэмба́рго

Параллельно с «запрещенкой» идет «продэмбарго» — запрет ввоза отдельных видов продукции. Продэмбарго (продовольственное эмбарго) в России действует с 2014 года. С тех пор эти меры каждый год продлевались.

Санкцио́нно незави́симый

«Как выбрать санкционно независимую защищенную российскую операционную систему?» — спрашивает пользователь компьютеров. Из-за санкций, наложенных страной-производителем, у жителей РФ появились трудности с обновлением, блокировка некоторых функций, утечка данных с зарубежных облачных хранилищ. Насущный вопрос нашел отражение в языке.

Про́кси-война́

Это термин, который обозначает опосредованную войну — ту, которая ведется между двумя державами через третью сторону. В политике этот термин также обозначает войну чужими руками.