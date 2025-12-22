Нейросеть Gemini 3 Flash: что умеет скоростная модель Google

Gemini 3 Flash генерирует ответ втрое быстрее предыдущей профессиональной версии Gemini 2.5 Pro и превосходит ее в 18 из 20 ключевых тестов [2] — от логических рассуждений до анализа видео. По сути, это первый случай, когда «скоростная» версия нейросети обгоняет «профессиональную» не только по времени ответа, но и по его качеству.