Нейросеть доказала, что рукописи Гоголя не горят

Версию от искусственного интеллекта должны представить в этом году. Подробности в интервью «РГ» рассказал один из участников проекта, писатель, лауреат премии «Ясная Поляна», автор книги «Гоголиана» Владислав Отрошенко.
По его словам, для того чтобы ИИ развил сюжетные линии «Мертвых душ» и образы гоголевских героев, написал живые диалоги, монологи, лирические отступления, пришлось провести научно-исследовательскую и инженерно-техническую работу, а также познакомить нейросеть с громадным пластом архивных документов, оконченными и неоконченными произведениями Гоголя, его письмами, книгами, которые он читал, работая над «Мертвыми душами».
Также ИИ вычленил характерные моменты гоголевского стиля, проследил «цепочки писем» для построения образов второго тома. В частности, переписку с Анной Виельгорской, к которой, по одной из версий, Гоголь испытывал любовное чувство.
«Приоткрою секрет: любовь играет важную роль в судьбе Чичикова во втором томе, над которым сейчас работает искусственный интеллект. Команда добилась результата, при котором ИИ самостоятельно создает подавляющий объем художественного текста. Он очень старается», — уточнил Отрошенко.
Почему Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»? Владислав Оторошенко отмечает, что он «как художник понимал с полной ясностью, что Чичиков второго тома — это химера. И его не мог не ужаснуть этот человекоподобный агрегат, в искусственности которого было больше бесовского, чем в живом, свободно действующем в первом томе Павле Ивановиче».
В доме Талызина на Никитском бульваре в Москве в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года Гоголь разбудил своего мальчика-слугу и отправил его на верхний этаж отодвинуть заслонку печной трубы, чтобы зажечь в топке готовую к печати рукопись.