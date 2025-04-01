Нейросеть доказала, что рукописи Гоголя не горят

Почему Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»? Владислав Оторошенко отмечает, что он «как художник понимал с полной ясностью, что Чичиков второго тома — это химера. И его не мог не ужаснуть этот человекоподобный агрегат, в искусственности которого было больше бесовского, чем в живом, свободно действующем в первом томе Павле Ивановиче».