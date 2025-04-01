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Нейросеть доказала, что рукописи Гоголя не горят

Русскоязычная нейросеть GigaChat вместе со специалистами по наследию Гоголя возродит второй том «Мертвых душ».

Источник: Российская газета

Версию от искусственного интеллекта должны представить в этом году. Подробности в интервью «РГ» рассказал один из участников проекта, писатель, лауреат премии «Ясная Поляна», автор книги «Гоголиана» Владислав Отрошенко.

По его словам, для того чтобы ИИ развил сюжетные линии «Мертвых душ» и образы гоголевских героев, написал живые диалоги, монологи, лирические отступления, пришлось провести научно-исследовательскую и инженерно-техническую работу, а также познакомить нейросеть с громадным пластом архивных документов, оконченными и неоконченными произведениями Гоголя, его письмами, книгами, которые он читал, работая над «Мертвыми душами».

Также ИИ вычленил характерные моменты гоголевского стиля, проследил «цепочки писем» для построения образов второго тома. В частности, переписку с Анной Виельгорской, к которой, по одной из версий, Гоголь испытывал любовное чувство.

«Приоткрою секрет: любовь играет важную роль в судьбе Чичикова во втором томе, над которым сейчас работает искусственный интеллект. Команда добилась результата, при котором ИИ самостоятельно создает подавляющий объем художественного текста. Он очень старается», — уточнил Отрошенко.

Почему Гоголь сжег второй том «Мертвых душ»? Владислав Оторошенко отмечает, что он «как художник понимал с полной ясностью, что Чичиков второго тома — это химера. И его не мог не ужаснуть этот человекоподобный агрегат, в искусственности которого было больше бесовского, чем в живом, свободно действующем в первом томе Павле Ивановиче».

В доме Талызина на Никитском бульваре в Москве в ночь с 11 на 12 февраля 1852 года Гоголь разбудил своего мальчика-слугу и отправил его на верхний этаж отодвинуть заслонку печной трубы, чтобы зажечь в топке готовую к печати рукопись.