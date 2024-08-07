Нейропсихологи рассказали, как люди понимают друг друга

Ученые из США смоделировали синхронную активность мозга двух человек во время разговора, чтобы показать, как происходить эта самая «синхронизация». Также целью было выяснить, зависит ли она непосредственно от слов или и от других компонентов, например от языка тела или тона голоса. Научная работа опубликована в журнале Neuron.
С помощью электрокортикографии ученые собрали данные о мозговой активности пар с эпилепсией во время естественных бесед. Оказалось, что специфическая для каждого используемого слова активность достигала пика примерно за 250 миллисекунд до того, как говорящий произносил это слово, а в мозге слушателя — примерно через 250 миллисекунд после того, как он его услышит.
Ученые отметили, что мозговая активность связана не сколько со словами, а сколько с контекстом.
При помощи нейросети GPT-2 специалисты извлекли контекст для каждого слова, которое прозвучало в разговоре. Затем на основе полученных данных ученые научили модель предсказывать изменения в мозговой активности по мере передачи информации от говорящего к слушающему во время разговора.
Таким образом, ученые выяснили, что контекст играет важную роль в передаче информации от человека к человеку.
Ранее ученые выяснили, что мозг человека по-особенному обрабатывает родной язык.
Анна Морозова