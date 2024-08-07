Нейропсихологи рассказали, как люди понимают друг друга

Ученые из США смоделировали синхронную активность мозга двух человек во время разговора, чтобы показать, как происходить эта самая «синхронизация». Также целью было выяснить, зависит ли она непосредственно от слов или и от других компонентов, например от языка тела или тона голоса. Научная работа опубликована в журнале Neuron.