Нейропсихолог Анастасия Черница: для бодрости днем вместо кофе попробуйте выпить воды

Согласно статистике, 32% россиян не могут начать свой рабочий день без кофе. Горячий напиток помогает им сконцентрироваться на работу и, как кажется, найти в себе силы на выполнение задач. Но всегда ли это так необходимо? По мнению специалистов, есть и более эффективные способы, которые подойдут каждому.

Почему мы испытываем потребность взбодриться?

По мнению психолога Екатерины Добронравовой, причина, почему мы чувствуем упадок сил, может лежать в недостаточной мотивации или нарушенном распорядке дня.

Часто желание сделать перерыв на кофе или чай возникает в момент, когда перед человеком стоит задача, которую он не хочет делать или она кажется ему очень сложной и объемной. Из-за этого появляется желание отодвинуть дело и восполнить энергию, потому что имеющейся, по ощущениям, не хватает на его выполнение.

В такой ситуации кофе поможет только на время — прежде всего нужно разобраться с мотивацией, в которой и лежит причина потери сил.

Если человек сумеет заинтересовать себя тем, что он делает, то бодрость и силы, как правило, появятся автоматически, без подпитки извне. Если с мотивацией все нормально, но пугает объемность задачи, то нужно разбить ее на небольшие подзадачи: это создаст определенность, что именно нужно делать, и снизит чувство страха и тревоги.

Другой системной причиной потери энергии может быть образ и ритм жизни. Если человек постоянно ложится спать в разное время, регулярно недосыпает, то ощущение сонливости в течение дня легко объяснить: нарушаются циркадные ритмы организма и накапливается нейромедиатор аденозин, переизбыток которого приводит к утомленному состоянию.

Тем не менее иногда усталость может возникать не из-за системных проблем, а «случайно»: например, человек мог однажды не выспаться, перегрузить себя другой активностью, наконец, переесть или быть метеозависимым. В таких случаях не всегда стоит бежать за кофе — подойти могут другие способы.

3 ментальных способа взбодриться

Перинатальный психолог Елена Новопашина рекомендует обратиться к собственным эмоциональным ресурсам — внимание к ним так же важно, как и соблюдение принципов здорового питания и режима сна. Она предлагает три простых способа, которые помогут не только найти силы для нужной задачи, но и лучше понять собственные ощущения.

Распишите свои задачи по важности и срочности

Это позволит визуализировать то, что вам предстоит сделать. Категорий может быть несколько: важно и срочно, важно несрочно, неважно срочно, неважно несрочно. Так вы сможете понять, что для вас приоритетнее всего, а видимость реализованного плана может дать новые силы.

Делите большие задачи на маленькие

Например: надо написать большой отчет — разделите на пункты, нужно разобрать шкаф с одеждой — поделите на секторы с полками. Это тоже поможет сделать результат работы видимым, а начинать можно с того, что в данный момент вам по силам.

Уделите время тому, от чего вы чувствуете подъем энергии

У разных людей это могут быть разные активности: езда за рулем, медитация, зарядка, общение с другом. Такое отвлечение поможет восстановить ресурсы, которые потребуются на выполнение задач.

Свежий воздух и не только: что еще может помочь

Иногда желание взбодриться возникает из-за неподходящих окружающих условий. По словам нейропсихолога Анастасии Черницы, «худший враг» любой активности — недостаток света и кислорода. Стоит позаботиться о том, чтобы помещение, в котором вы работаете, было слегка прохладным, хорошо освещалось и проветривалось. Кроме того, обрести прилив энергии помогут…

Короткая прогулка

Хотя бы в коридоре собственного офиса, но лучше, если удастся пройтись по улице и подышать свежим воздухом как минимум несколько минут.

Небольшая зарядка

Во время физической активности секретируются эндорфины, которые вызывают чувство удовольствия, а также повышается синтез таких нейромедиаторов, как дофамин и серотонин. Такая практика улучшит кровообращение в целом, что влияет и на работу внутренних органов, и на работу мозга, даря ощущение бодрости и энергичности.

Употребление жидкости

Питье воды помогает уберечь себя от обезвоживания, которое проявляется в упадке сил. Другой способ — просто умыться прохладной водой, что быстро избавит от сонливости.

По словам психологов, такие простые способы, доступные как в офисе, так и дома, могут помочь взбодриться, а также избежать кофеиновой зависимости и лишних трат.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259086&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Добронравова, психолог.

Елена Новопашина, перинатальный психолог.