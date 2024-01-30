Нейрофизиологи уточнили роль теменной коры мозга в принятии рискованных решений

В частности, ученые выяснили, что подавление активности теменной доли делало добровольцев менее склонными к риску из-за того, что они начинали считать возможный приз в лотерее менее ценным, тогда как оценки вероятности его получения не менялись. Это говорит о разной роли теменной и префронтальной коры в принятии рисковых решений, что необходимо учитывать при изучении этой черты поведения человека и при разработке методов купирования чрезмерной склонности к риску, в том числе игровой зависимости и импульсивного поведения, подытожили исследователи.