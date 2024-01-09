Нейрофизиологи открыли пять подтипов болезни Альцгеймера. Подробности

Американские и европейские нейрофизиологи под руководством доцента Амстердамского университета Питера Виссера пришли к выводу о существовании пяти подтипов болезни Альцгеймера. Они отличаются набором белков и других биомолекул, чье функционирование нарушается при развитии деменции. Об открытии пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Амстердамского университета.

Каждый вариант заболевания требует подбора оптимального лечения. «Это потенциально объясняет то, почему почти все прототипы лекарств от деменции не помогали или слабо помогали пациентам в ходе клинических испытаний», — ТАСС цитирует сообщение пресс-службы.

Эксперты изучили образцы спинномозговой жидкости 400 носителей болезни Альцгеймера и 200 добровольцев, у которых нет этого недуга. Оказалось, что носителей заболевания можно разделить на пять групп, у представителей которых наблюдаются различные аномалии в составе спинномозговой жидкости. В одной группе, например, был отмечен избыток белков, которые связанны с пластичностью нейронов и формированием новых связей. В другой группе нашли избыток молекул, связанных с иммунитетом и нарушениями «в работе желудочков мозга и барьера между кровеносной и нервной системами».

Выявленные различия сказывались на протекании болезни Альцгеймера. Так, лучше развитию деменции сопротивлялись пациенты с большим количеством белков, связанных с нейропластичностью. Максимально быстрая атрофия коры больших полушарий мозга наблюдалась у пациентов с чрезмерно активной иммунной системой.

Ранее Международная команда ученых назвала факторы риска раннего развития деменции. Специалисты искали те причины, на которые можно было бы повлиять при профилактике. В итоге в список попали низкие уровень образования и социально-экономический статус, социальная изоляция, нехватка витамина D и другие причины.