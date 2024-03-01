Нейробиологи: занятия кундалини-йогой могут предотвратить болезнь Альцгеймера

Специалисты из Медицинской школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что занятия кундалини-йогой улучшают когнитивные способности и память у пожилых людей с риском развития болезни Альцгеймера. В своем новом исследовании сравнили эффективность тренировок и упражнений для памяти, и йога оказалась более результативной. Работа опубликована в Translational Psychiatry.
Акцент на дыхании
В исследовании приняли участие 79 женщин старше 50 лет, все они потенциально были носителями аллеля эпсилон 4 аполипопротеина Е (APOE-ε4) — гена, повышающего риск развития болезни Альцгеймера, а также гипертонии, нарушения частоты сердечных сокращений и аномалий кровеносных сосудов мозга. У женщин он в два раза чаще, чем у мужчин, связан с наличием бета-амилоидных бляшек в мозгу и, соответственно, с вероятностью наступления этого вида деменции.
Авторы разделили участниц на две группы: первая должна была в течение 12 недель ежедневно заниматься кундалини-йогой, а вторая — выполнять упражнения для тренировки памяти. По словам соавтора исследования, профессора психиатрии Хелен Лаврецки, этот вид йоги был выбран для эксперимента, так как он больше концентрируется на дыхании и медитациях, чем на физических упражнениях. И предыдущие исследования показали, что его полезно использовать для улучшения настроения и когнитивных способностей при депрессии.
До начала эксперимента участницы также сами сообщали о снижении памяти и других умственных способностей с возрастом. Некоторые принимали лекарства для нормализации холестерина или артериального давления. У части добровольцев был диагностирован или диабет, или недавно перенесенный сердечный приступ.
Польза йоги для здоровья мозга
Обследования участниц по окончании занятий показали у группы йоги эффект, который был намного «значительнее и масштабнее», по сравнению с группой, выполнявшей упражнения для памяти.
В группе йоги ученые также выявили перестройку нервных путей, уменьшение отклонений в мозговом веществе и изменение некоторых биомаркеров воспаления и старения, связанных с Альцгеймером. Команда пришла к выводу, что занятия кундалини-йогой, вероятно, уникальным образов модулируют психонейровоспалительные процессы и процессы старения, несут антистрессовый, омолаживающий и нейропластический эффект для мозга.
Однако эффективность йоги в данной группе не означает, что упражнения для памяти не нужны — ведь они тоже привели к улучшениям. По словам специалистов, результаты показывают, что для профилактики самой распространенной формы деменции следует заниматься и тем, и другим — методики будут дополнять друг друга, тренируя разные участки мозга и по-разному влияя на здоровье.