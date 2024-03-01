Нейробиологи: занятия кундалини-йогой могут предотвратить болезнь Альцгеймера

Авторы разделили участниц на две группы: первая должна была в течение 12 недель ежедневно заниматься кундалини-йогой, а вторая — выполнять упражнения для тренировки памяти. По словам соавтора исследования, профессора психиатрии Хелен Лаврецки, этот вид йоги был выбран для эксперимента, так как он больше концентрируется на дыхании и медитациях, чем на физических упражнениях. И предыдущие исследования показали, что его полезно использовать для улучшения настроения и когнитивных способностей при депрессии.