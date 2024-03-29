Нейробиологи выяснили, под какую музыку лучше танцуется

Нейробиологи и психологи из университетов Экс-Марсель (Франция) и штата Коннектикут (США) изучили синкопирование (смещение акцента с сильной доли такта на слабую) в ритме различных мелодий, чтобы понять, какие из них вызывают большее желание танцевать, а какие — меньшее. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проходило в три этапа.
В первом этапе участвовало 66 человек, которые прослушали 12 мелодий с разной степенью синкопирования. Затем добровольцев попросили оценить каждую и рассказать, под какую из них хотелось танцевать. Оказалось, что сильнейшее желание двигаться вызывают композиции с средним смещением акцента с сильной доли такта на слабую.
Во втором этапе участвовали 29 человек. С помощью шлемов для проведения магнитоэнцефалографии мозга добровольцев ученые обнаружили, что слуховая кора головного мозга испытуемых была сосредоточена на ритме мелодии, в то время как активность в дорсальном слуховом пути, расположенном со стороны спины, по-видимому, кодирует ощущение грува — желания танцевать.
По предположению исследователей, это желание возникает в пределах дорсального слухового пути, затем оно передается в двигательные области, например в базальные ганглии (скопление серого вещества в толще белого в головном мозге позвоночных).
На третьем этапе работы ученые проанализировали выводы и построили диаграммы. Выяснилось, что при прослушивании мелодий со среднем уровнем синкопирования мозг извлекает из них периодические ритмы, в то время как более высокий показатель смещения акцента заставляет его перегружаться.
Ученые предположили, что мелодии со средним уровнем синкопирования вызывают желание танцевать, так как мозг пытается предугадать ритм, что, в свою очередь, заставляет тело двигаться.
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Анна Морозова