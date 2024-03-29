Нейробиологи выяснили, под какую музыку лучше танцуется

Нейробиологи и психологи из университетов Экс-Марсель (Франция) и штата Коннектикут (США) изучили синкопирование (смещение акцента с сильной доли такта на слабую) в ритме различных мелодий, чтобы понять, какие из них вызывают большее желание танцевать, а какие — меньшее. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, проходило в три этапа.