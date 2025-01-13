Нейробиологи раскрыли механизм, позволяющий запоминать новую местность

Cон — неотъемлемая часть жизни, в рамках которой реализуются важнейшие биологические процессы. Во время него головной мозг очищается от продуктов обмена. Во время глубокого сна активизируется специальная глимфатическая система очистки центральной нервной системы (ЦНС). Более того, сон стимулирует иммунную систему, создает условия для работы систем внутренней секреции и консолидирует память. Это значит, что во сне происходит трансформация краткосрочного запоминания в длительное хранение информации. Именно поэтому специалисты советуют после изучения новой информации поспать: есть все шансы, что она останется в голове надолго.