Нейробиологи открыли важную функцию в древней части мозга человека

Известно, что за обработку зрительной информации отвечает особая область мозга — зрительная кора. В то же время существуют животные с менее развитой зрительной корой, но функциональным зрением. Эти наблюдения навели специалистов на идею, что способность видеть зависит и от других отделов мозга. Нейробиологи обратили внимание на верхние холмики, поскольку они представляют собой эволюционно древнюю структуру, присутствующую у всех классов позвоночных.