Нейробиологи открыли важную функцию в древней части мозга человека

Известно, что за обработку зрительной информации отвечает особая область мозга — зрительная кора. В то же время существуют животные с менее развитой зрительной корой, но функциональным зрением. Эти наблюдения навели специалистов на идею, что способность видеть зависит и от других отделов мозга. Нейробиологи обратили внимание на верхние холмики, поскольку они представляют собой эволюционно древнюю структуру, присутствующую у всех классов позвоночных.
Исследователи провели эксперименты на мышах из-за их анатомического сходства с людьми и наличия как зрительной коры, так и верхних холмиков. Тесты включали 16 испытаний, в ходе которых грызунов учили распознавать фигуры на различном фоне и реагировать на них.
Затем ученые с помощью света временно деактивировать верхние холмики. Оказалось, что в таком состоянии животные все еще могли реагировать на фигуры, но им стало гораздо труднее распознавать представленные образы.
Специалисты отметили, что их открытие может быть использовано для лечения различных нарушений зрения у людей.